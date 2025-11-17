Transporte
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Puente afirma que la Y vasca estará finalizada dentro de los plazos exigidos por Bruselas, pero que aún tienen que convencer a Francia

18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha referido hoy al plan de la Unión Europea para conectar Lisboa, Madrid y París. Señala que la Y vasca que unirá Irun con Francia estará finalizada dentro de los plazos que pida Bruselas. Añade que Portugal ha mostrado su voluntad de sacar adelante el proyecto, pero que todavía tienen que convencer a Francia.

Transporte público Tren de Alta Velocidad Gobierno de España Francia Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Arnaldo Otegi cree que el Gobierno Vasco no quiere pactos con EH Bildu

Arnaldo Otegi cree que el Gobierno Vasco no quiere pactos con EH Bildu. Ha destacado en una entrevista en Egun On que hay una decisión política detrás de eso. El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado además que "hay cosas que se dicen con mucha ligereza" y que "hay que tener cuidado de qué adjetivos utilizamos en el debate político".  Por otro lado, ha subrayado que Bingen Zupiria declaró que "la manifestación que estaba convocada por Euskal Hintxak o por aficionados no estaba legalizada y autorizada. Nosotros no dijimos que estaba mintiendo. Tú puedes pensar, igual está mintiendo o quizás no tiene ese dato a esa hora". 

Cargar más
Publicidad
X