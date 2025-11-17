Garraioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Puentek adierazi du euskal Y-a Bruselak eskatutako epeetarako eginda egongo dela, baina Frantzia konbentzitu beharra dutela oraindik

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasunak Lisboa, Madril eta Paris konektatzeko duen planaren gainean hitz egin du gaur Oscar Puente Garraio ministroak. Adierazi du Irun eta Frantzia lotzen dituen euskal Y-a Bruselak eskatzen duen epeetarako eginda egongo dela. Gaineratu du Portugalek borondatea erakutsi duela proiektua aurrera ateratzeko, baina Frantzia konbentzitu beharra dutela oraindik.

Garraio publikoa Abidadura Handiko Trena Espainiako gobernua Frantzia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Arnaldo Otegik uste du Jaurlaritzak ez duela EH Bildurekin itunik nahi

Arnaldo Otegik uste du Eusko Jaurlaritzak ez duela EH Bildurekin itunik nahi. Are gehiago, horren atzetik erabaki politiko bat dagoela ziurtatu du Egun On saioan egindako elkarrizketan. Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi du , gainera, "arinkeria handiarekin esaten direla gauza batzuk" eta "kontuz" aritu behar dela "zein adjektibo erabiltzen ditugun eztabaida politikoan".  Bestalde, azpimarratu du Bingen Zupiriak adierazi zuela "Euskal Hintxek edo zaletuek deituta zegoen manifestazioa ez zegoela legeztatuta eta baimendua. Guk ez genuen esan gezurretan ari zela. Zuk pentsa dezakezu, agian gezurretan dago edo agian ez dauka datu hori ordu horretan". 

Gehiago kargatu
Publizitatea
X