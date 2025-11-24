Suspenden las clases en el campus de EHU en Leioa por una avería en el suministro de agua

El Vicerrectorado del campus de Bizkaia de EHU ha informado a la comunidad universitaria de la suspensión de todas las clases y actividades a partir de las 12:00 horas de este lunes en el campus de Leioa a consecuencia de una avería en el suministro de agua.

A través de una nota, el Vicerrectorado ha informado de que, para poder realizar la reparación, han sido necesario cerrar la acometida general. No obstante, ya se está trabajando en la reparación de la avería y se prevé que se restablezca el suministro "a la mayor brevedad posible".

La suspensión afecta únicamente a los edificios situados en el campus de Leioa, pero no al polideportivo ni a los edificios del Parque Científico, que podrán continuar con su actividad habitual.