Eskolak bertan behera utzi dituzte EHUren Leioako campusean, ur-sarean izandako matxura batengatik

12:00etatik aurrera, Leioako campuseko ikastegi eta eraikinetako jarduera guztiak eten dira. Mozketak ez du eragingo polikiroldegian ezta Zientzia Parkeko eraikinetan ere; eraikin horietan ohiko jarduerarekin jarraitu ahal izango da. Errektoreordetzak jakinarazi du konponketa-lanetan ari direla eta hornidura "ahalik eta lasterren" berrezartzea aurreikusten dela.

CAMPUS LEIOA UPV EHU
Leioako campuseko EHUko artxiboko irudia. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

EHUko Bizkaiko Campuseko Errektoreordetzak unibertsitateko komunitateari jakinarazi dionez, astelehen honetako 12:00etatik aurrera eskola eta jarduera guztiak bertan behera geratuko dira Leioako campusean, ur-horniduran izandako matxura baten ondorioz.

Errektoreordetzak ohar baten bidez jakinarazi duenez, konponketa egin ahal izateko, beharrezkoa izan da ur-sarrera nagusia ixtea. Hala ere, matxura konpontzeko lanean ari dira eta hornidura "ahalik eta lasterren" berrezartzea aurreikusten da.

Etenaldiak Leioako campusean dauden eraikinei bakarrik eragiten die, baina ez polikiroldegiari, ezta Parke Zientifikoko eraikinei ere, ohiko jarduerarekin jarraitu ahal izango baitute. 

EHU Leioa Bizkaia Gizartea

