Los tiempos de espera quirúrgicos bajan dos días, a 54 de media
El tiempo medio de asistencia quirúrgica en Osakidetza se sitúa en 54,12 días de media, dos menos que hace medio año, en mayo de 2025, mientras que en las consultas hospitalarias el tiempo medio de asistencia se mantiene estable en 56 días, aunque con mucha más actividad, es decir, se atienden más citas.
Según Osakidetza, el descenso se ha logrado gracias a las campañas de fidelización y estabilización que han permitido incorporar nuevos facultativos y aumentar alrededor de un 1 % la actividad quirúrgica de cirugía mayor programada respecto al ejercicio anterior.
Desde enero hasta el 28 de noviembre se han realizado 117 522 cirugías de estas características y ningún paciente oncológico ni pendiente de cirugía cardíaca se encuentra fuera de los plazos clínicos establecidos.
La respuesta anticipada frente a la gripe ha sido otro de los pilares del buen comportamiento del sistema. La campaña de vacunación se adelantó a la población general y se abrió a espacios accesibles y a los propios centros de salud, favoreciendo la vacunación espontánea y una inmunización precoz.
En el ámbito de las consultas hospitalarias, el tiempo medio de asistencia se mantiene estable en 56 días respecto a las cifras de mayo de 2025, pero con mucha más actividad.
A lo largo del año se han atendido 78 000 personas más que el año anterior, hasta alcanzar un récord de 4 076 159 pacientes vistos entre el 1 de enero y el 28 de noviembre.
Osakidetza ha destacado que los datos confirman que logra absorber una demanda creciente sin trasladarla a mayores tiempos de espera. Como balance, Osakidetza ha resaltado que consolida una tendencia de reducción de tiempos en cirugía, sostiene la espera en consultas pese al aumento de pacientes y eleva al máximo su volumen de pruebas diagnósticas.
