Al menos cuatro fallecidos por un golpe de mar en el sur de Tenerife

Al menos cuatro personas han fallecido víctimas de un golpe de mar en una piscina natural en la zona de Los Gigantes, en la costa sur de Tenerife, han informado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112.

La tragedia ocurrió a las 16:00 horas del domingo, cuando una ola golpeó en la piscina natural de Isla Cangrejo.

En el accidente, tres personas fallecieron y una cuarta persona, rescatada en parada cardiorrespiratoria y trasladada al hospital, ha fallecido este lunes.

Además, también hubo un número aún indeterminado de heridos leves, con contusiones y magulladuras, y una persona desaparecida que sigue en búsqueda.

Cabe recordar la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activada desde el pasado viernes la prealerta por fenómenos costeros.