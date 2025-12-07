Tenerife

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gutxienez lau pertsona hil dira Tenerife hegoaldean, itsas kolpe baten ondorioz

Gainera, desagertuta jarraitzen du oraindik pertsona batek, eta bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute.

Al menos tres personas han fallecido esta tarde víctimas de un golpe de mar en una piscina natural en la zona de Los Gigantes, en la costa sur de Tenerife, han informado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez lau pertsona hil dira igande arratsaldean Tenerife hegoaldean, Los Gigantes inguruko igerileku natural batean, itsas kolpe baten ondorioz, 112 Larrialdiak Koordinatzeko Zentroko iturriek jakitera eman dutenez.

Ezbeharra 16:00etan gertatu da, Isla Cangrejoko igerileku naturalean.

Istripuan, hiru pertsona hil ziren, eta laugarren pertsona bat, bihotz-biriketako geldialdian erreskatatu eta ospitalera eraman zutena, hil egin da astelehen honetan.

Gainera, oraindik zehaztu gabe dagoen zauritu arin kopuru bat ere egon zen, eta oraindik desagertuta dagoen beste pertsona bat ere. Azken horren bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute.

Gogoratu behar da dago Kanarietako Gobernuko Larrialdietako Zuzendaritza Nagusiak aurrealerta egoera ezarri duela egunotarako itsas denboralea tarteko.

Kanariak Espainia Alerta Meteorologikoak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Antonio Aretxabala Geólogo
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Antonio Aretxabala: "Euskadiko historiako lurrikararik handiena izan da"

Iruña Okan epizentroa duen 4 graduko lurrikara batek Araba astindu du astelehen honetan, abenduaren 8an. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Antonio Aretxabaleta geologo eta dibulgatzaile zientifikoak adierazi duenez, mugimendu sismikoa Euskadiko historiako handiena izan da. Gainera, lurrikarak agerian utzi du Araban orain arte ezezaguna zen faila bat dagoela. Zientzialariak nabarmendu duenez, ziur aski 1 eta 2 km arteko luzera izango du. Hala ere, oraindik atea irekita utzi behar zaio etorkizuneko ikerketei.

PERSONA SIN HOGAR EN LA CALLE, ETXEGABE BAT KALEAN
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Etxerik gabeko 1.500 lagunek baino gehiagok egiten dute lo egunero kalean Euskadin, 2022an baino bi aldiz gehiagok

Horietako 10etik 7 hiru hiriburuetan bizi dira. Gainera, beste 2.700 etxegabe daude, baina gaueko harrera-zentroetan edo aterpetxeetan lo egiten dute. Gehienak gizonezkoak dira, eta atzerritarrak 10etik 8tan. Erdiak dio dirua edo ondasunak lapurtu dizkiotela, 10etik 4k irainak edo mehatxuak jasan dituela, eta 10etik 3k fisikoki eraso egin dietela.

Gehiago ikusi