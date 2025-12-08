MUSKIZ
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco detecta niveles de Benceno más altos de los habituales en Muskiz, pero dentro del margen "seguro" para salud

El pasado viernes Petronor informó de una fuga registrado en uno de los tanques de gasolina de la refinería, e inmediatamente establecieron las necesarias medidas de control. 

itzalaldia petronor-apagon-muskiz-efe
Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Jaurlaritzak ohi baino bentzeno-maila altuagoa antzeman du Muskizen, Petronorren izandako isuri bat tarteko
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha detectado niveles de Benceno más altos de los habituales en la zona de San Julián, en Muskiz, tras un escape registrado en uno de los tanques de gasolina de la refinería de Petronor, aunque se mantienen dentro de los márgenes considerados "seguros" para esta sustancia quimica.

Este pasado viernes, 5 de diciembre, la empresa notificó a SOS Deiak una incidencia en el techo flotante de uno de sus tanques, lo que ocasionó el paso de parte del combustible a la superficie del mismo, con el consiguiente riesgo de emisión de vapores volátiles al aire. 

Según ha informado el Departamento de Salud, la empresa ha aplicado las medidas establecidas en los protocolos de seguridad para minimizar la evaporación y resolver la situación con "la máxima rapidez". 

Aún así, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud vascos de Seguridad, están realizando un "seguimiento continuo y exhaustivo" de la evolución de este incidente.

Este control incluye la monitorización de los datos de la Red de Control de Calidad del Aire de Euskadi y de muestreos específicos en el entorno, así como de inspección en el lugar para comprobar las medidas correctoras que está ejecutando la empresa para reducir las emisiones, según ha precisado Salud.

El Gobierno Vasco continuará informando a la ciudadanía de "cualquier novedad relevante" y mantiene su compromiso de "garantizar la seguridad ambiental y sanitaria en todo momento", ha indicado desde la Consejería de Salud.

Muskiz Bizkaia Petronor Sociedad

Te puede interesar

Antonio Aretxabala Geólogo
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Antonio Aretxabala: "Estamos hablando del terremoto de mayor magnitud de la historia de Euskadi"

Un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Iruña Oka ha sacudido Araba, este lunes 7 de diciembre. En una entrevista en Radio Euskadi, Antonio Aretxabala, geólogo y divulgador científico, ha asegurado que este movimiento sísmico de mayor magnitud de la historia de Euskadi. Además, el terremoto demuestra que hay una falla en Álava que hasta ahora era desconocida. El científico destaca que, seguramente, tenga entre 1 y 2 km de longitud. A pesar de ello, todavía hay que dejar la puerta abierta a una investigación.

Cargar más