El Gobierno Vasco ha detectado niveles de Benceno más altos de los habituales en la zona de San Julián, en Muskiz, tras un escape registrado en uno de los tanques de gasolina de la refinería de Petronor, aunque se mantienen dentro de los márgenes considerados "seguros" para esta sustancia quimica.

Este pasado viernes, 5 de diciembre, la empresa notificó a SOS Deiak una incidencia en el techo flotante de uno de sus tanques, lo que ocasionó el paso de parte del combustible a la superficie del mismo, con el consiguiente riesgo de emisión de vapores volátiles al aire.

Según ha informado el Departamento de Salud, la empresa ha aplicado las medidas establecidas en los protocolos de seguridad para minimizar la evaporación y resolver la situación con "la máxima rapidez".

Aún así, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud vascos de Seguridad, están realizando un "seguimiento continuo y exhaustivo" de la evolución de este incidente.

Este control incluye la monitorización de los datos de la Red de Control de Calidad del Aire de Euskadi y de muestreos específicos en el entorno, así como de inspección en el lugar para comprobar las medidas correctoras que está ejecutando la empresa para reducir las emisiones, según ha precisado Salud.

El Gobierno Vasco continuará informando a la ciudadanía de "cualquier novedad relevante" y mantiene su compromiso de "garantizar la seguridad ambiental y sanitaria en todo momento", ha indicado desde la Consejería de Salud.