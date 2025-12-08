MUSKIZ
Jaurlaritzak ohi baino bentzeno-maila altuagoa antzeman du Muskizen, baina esan du osasunerako "segurutzat" jotzen diren mailak direla

Joan den ostiralean, Petronorrek jakinarazi zuen isuria izan zuela Bizkaiko findegiko gasolina-depositu batean, eta berehala ezarri zituzten beharrezko kontrol-neurriak.

Eusko Jaurlaritzak ohi baino bentzeno-maila altuagoak atzeman ditu San Julian inguruan, Muskizen, Petronorren findegiko gasolina-tanke batean izandako ihesaren ondorioz. Nolanahi ere, substantzia kimiko horrentzat "segurutzat" jotzen diren tarteen barruan daudela nabarmendu du.

Joan den ostiralean, abenduaren 5ean, enpresak SOS Deiaki jakinarazi zion tankeetako baten sabai flotatzailean gorabehera bat izan zuela, eta, horren ondorioz, erregaiaren zati bat haren azalerara igaro zela. Ondorioz, lurrun lurrunkorrak airera isurtzeko arriskua zegoela jakinarazi zuen enpresak.

Osasun Sailaren arabera, enpresak segurtasun protokoloetan ezarritako neurriak jarri ditu indarrean lurrunketa minimizatzeko eta egoera "ahalik eta lasterren" konpontzeko. Besteak beste, Euskadiko Airearen Kalitatea Kontrolatzeko Sareko datuen monitorizazioa eta inguruneko laginketa zehatza jarri ditu abian. 

Osasun Sailetik adierazi dute herritarrak informatzeko jarraituko dutela eta "ingurumen eta osasun segurtasuna une oro bermatzeko" lanean jarraituko dutela. 

