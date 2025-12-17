Una técnica del Ararteko ha sostenido este miércoles que la atención que los servicios sociales del Ayuntamiento de Zestoa (Gipuzkoa) prestaron a la mujer que está siendo juzgada en San Sebastián por coaccionar a su marido para que renunciara a la custodia compartida del hijo de la pareja "fue incorrecta".

"No fue imparcial y objetiva" porque no resultó "acorde a los estándares jurídicos aplicables en un contexto de violencia" como el que relataba la mujer, ha dicho esta profesional, durante la segunda jornada del juicio que se está desarrollando en un Juzgado de lo Penal donostiarra contra esta chica y otras cinco personas, una de ellas el actual alcalde de la localidad, Mikel Arregi.



El padre del menor les acusa a todos ellos de acosarle para que aceptara las condiciones ofrecidas por su expareja y renunciara a la custodia del hijo que tenían en común tras la ruptura de la pareja ocurrida en noviembre de 2016. El denunciante, que declaró ayer en la primera sesión de la vista, explicó que se organizaron concentraciones en su contra y que las procesadas crearon un "grupo de presión" que se hacía llamar "escolta social" para acompañar a su exmujer a las entregas y recogidas del hijo en común, un bebé de meses, durante las que recibió insultos y fue grabado en vídeo.

Recordó además que los Servicios Sociales del Ayuntamiento realizaron un informe sobre el caso que "no fue del agrado" de su expareja, y que la asistente recibió presiones para cambiarlo hasta que finalmente cogió la baja "porque no le dejaban hacer su trabajo" y más adelante dejó la plaza.



Este informe municipal ha centrado el interés de la segunda jornada del juicio, en el que este miércoles han comparecido los testigos de la defensa. Una de ellos esta técnica de la oficina del Ararteko, quien ha recordado que la madre del niño presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Vasco porque consideraba que el citado documento era "parcial" y "no objetivo" ya que no recogía su relato completo y "omitía datos muy relevantes".

La testigo ha recordado también cómo la mujer le contó que sufría una situación "estructural de violencia psicológica", que estaba "atemorizada y destruida" y no quería formular una denuncia penal porque tenía miedo por ella y por su hijo.

En esta misma sesión ha testificado una trabajadora del sindicato ELA, amiga de la madre del niño, quien ha relatado que ella fue la encargada de convocar una concentración silenciosa de apoyo a esta acusada ante los juzgados de Azpeitia, mientras que otra testigo, miembro del Txoko Feminista de Zestoa, ha comentado que esta plataforma convocó otras dos concentraciones, en 2017 y 2018, la primera de ello contra la violencia de género con carácter general, y la segunda en apoyo a los acusados en este procedimiento.

En la sesión del juicio celebrada hoy, también han comparecido un representante del PNV en la comisión municipal de Bienestar de Zestoa y el secretario de este Ayuntamiento.

La vista continuará el jueves con la declaración de los seis acusados.