JUICIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Seis personas de Zestoa serán juzgadas hoy por un delito contra la integridad moral de la pareja de una de ellas

Entre las personas acusadas se encuentra la expareja del hombre denunciante, así como el alcalde de Zestoa. La acusación particular pide penas de hasta cinco años de prisión y el movimiento feminista considera que lo que se está juzgando es la solidaridad feminista.

Concentración en Zestoa en solidaridad con las personas acusadas. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Zestoako sei pertsona epaituko dituzte gaur, horietako baten bikotearen integritate moralaren aurkako delitua egotzita
author image

EITB

Última actualización

Seis personas de Zestoa serán juzgadas hoy en la vista que comenzará en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, acusadas de un presunto delito contra la integridad moral a un hombre; entre las personas acusadas está su expareja y los vecinos de Zestoa que le dieron apoyo, entre ellos el alcalde, Mikel Arregi.

Según la acusación particular, los acusados actuaron en detrimento del buen nombre del hombre denunciante, que se encontraba en pleno proceso de separación,. Hubo concentraciones contra él, que se desarrollaron en protesta por violencia machista. La acusación pide penas de entre 4 y 5 años de prisión.

El Movimiento Feminista, sin embargo, señala que, en relación a un proceso judicial iniciado en 2018, seis personas serán juzgadas por solidaridad con la mujer en las concentraciones de denuncia de la violencia machista; es decir, que es la solidaridad feminista la que se está juzgando. 

En este contexto, hoy a las nueve de la mañana, antes de que comience el juicio, se concentrarán ante el juzgado para mostrar su solidaridad con los acusados, tal y como se hizo este fin de semana en Zestoa.

Zestoa Víctimas de violencia machista Violencia machista Sociedad

Te puede interesar

marisma txingudi irun
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco creará nuevas marismas y elevará cotas en futuras edificaciones ante la subida del nivel del mar

En el peor de los escenarios, el nivel del mar podría elevarse hasta 0,72 metros en el año 2100. Todo ello afectará de manera directa a alrededor del 32% de la población vasca, más de 700.000 personas, que residen en la franja costera o en las áreas urbanas situadas en los valles fluviales próximos a la desembocadura. Por ello, el Ejecutivo ha aprueba inicialmente el nuevo PTS del litoral PTS del Litoral —cuya versión anterior databa de 2007—.
Cargar más