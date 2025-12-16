Seis personas de Zestoa serán juzgadas hoy por un delito contra la integridad moral de la pareja de una de ellas
Entre las personas acusadas se encuentra la expareja del hombre denunciante, así como el alcalde de Zestoa. La acusación particular pide penas de hasta cinco años de prisión y el movimiento feminista considera que lo que se está juzgando es la solidaridad feminista.
Seis personas de Zestoa serán juzgadas hoy en la vista que comenzará en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, acusadas de un presunto delito contra la integridad moral a un hombre; entre las personas acusadas está su expareja y los vecinos de Zestoa que le dieron apoyo, entre ellos el alcalde, Mikel Arregi.
Según la acusación particular, los acusados actuaron en detrimento del buen nombre del hombre denunciante, que se encontraba en pleno proceso de separación,. Hubo concentraciones contra él, que se desarrollaron en protesta por violencia machista. La acusación pide penas de entre 4 y 5 años de prisión.
El Movimiento Feminista, sin embargo, señala que, en relación a un proceso judicial iniciado en 2018, seis personas serán juzgadas por solidaridad con la mujer en las concentraciones de denuncia de la violencia machista; es decir, que es la solidaridad feminista la que se está juzgando.
En este contexto, hoy a las nueve de la mañana, antes de que comience el juicio, se concentrarán ante el juzgado para mostrar su solidaridad con los acusados, tal y como se hizo este fin de semana en Zestoa.
Euskalgintzaren Kontseilua reclama la "reactivación del movimiento euskaltzale" y la oficialidad del euskera en toda Navarra
Coincidiendo con el 39 aniversario de la aprobación de la Ley Foral del Vascuence, la plataforma ha denunciado que la zonificación "niega derechos básicos" y genera desigualdad entre la ciudadanía navarra, y ha llamado a participar en el acto del próximo 27 de diciembre en Bilbao.
Será noticia: Decisión sobre Guggenheim Urdaibai, huelga general en marzo y presentación de ETB ON
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Hoy se conocerá el futuro del proyecto Guggenheim Urdaibai
El Patronato del museo se reúne esta tarde para tomar la decisión definitiva sobre la construcción o no del museo en la comarca Busturia-Urdaibai. Según pudo saber EITB hace unas semanas, la mayoría votará por abandonar el proyecto.
Muere un camionero en un accidente en la AP-8 en Irun
En el accidente se han visto implicados dos camiones y ha obligado a cortar la carretera en sentido Baiona, lo que ha generado retenciones.
600 vizcaínos mayores de 65 años participan en un proyecto para aprender a vivir más y mejor
El estudio del Instituto Biobizkaia busca prevenir la dependencia y cuidar la salud, pero no se queda solo en revisiones médicas. Los participantes también disfrutan de charlas sobre nutrición, microbiota y hábitos que les ayudan a convertirse en protagonistas de su propio bienestar.
El Gobierno español promoverá que Euskadi y Cataluña sean miembros asociados de la Unesco y la Organización Mundial del Turismo
El presidente Pedro Sánchez ha anunciado, además, que van a solicitar "un estatuto un poco más amplio para que estos territorios puedan desplegar sus competencias en materia cultural y turismo", y lo ha enmarcado dentro del cumplimiento de sus acuerdos con Junts.
El Gobierno Vasco creará nuevas marismas y elevará cotas en futuras edificaciones ante la subida del nivel del mar
En el peor de los escenarios, el nivel del mar podría elevarse hasta 0,72 metros en el año 2100. Todo ello afectará de manera directa a alrededor del 32% de la población vasca, más de 700.000 personas, que residen en la franja costera o en las áreas urbanas situadas en los valles fluviales próximos a la desembocadura. Por ello, el Ejecutivo ha aprueba inicialmente el nuevo PTS del litoral PTS del Litoral —cuya versión anterior databa de 2007—.
El hallazgo en Barrika (Bizkaia) de una glaciación de hace más de 80 millones de años obliga a replantear modelos climáticos
Este descubrimiento contradice frontalmente la visión de un planeta Tierra sin hielo durante el Cretácico, y rompe la idea arraigada en la comunidad científica de que se dio un clima extremadamente cálido donde se habrían alcanzado alguna de las temperaturas más altas de la historia del planeta.
Detenido en Santurtzi tras intervenirle 2070 equipaciones falsas del Athletic Club
El valor del material incautado alcanzaría los 132 000 euros, según las estimaciones de la Guardia Civil de Bizkaia. El arrestado ha sido acusado de un delito contra la propiedad industrial.