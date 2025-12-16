Seis personas de Zestoa serán juzgadas hoy por un delito contra la integridad moral de la pareja de una de ellas

Seis personas de Zestoa serán juzgadas hoy en la vista que comenzará en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, acusadas de un presunto delito contra la integridad moral a un hombre; entre las personas acusadas está su expareja y los vecinos de Zestoa que le dieron apoyo, entre ellos el alcalde, Mikel Arregi.

Según la acusación particular, los acusados actuaron en detrimento del buen nombre del hombre denunciante, que se encontraba en pleno proceso de separación,. Hubo concentraciones contra él, que se desarrollaron en protesta por violencia machista. La acusación pide penas de entre 4 y 5 años de prisión.

El Movimiento Feminista, sin embargo, señala que, en relación a un proceso judicial iniciado en 2018, seis personas serán juzgadas por solidaridad con la mujer en las concentraciones de denuncia de la violencia machista; es decir, que es la solidaridad feminista la que se está juzgando.

En este contexto, hoy a las nueve de la mañana, antes de que comience el juicio, se concentrarán ante el juzgado para mostrar su solidaridad con los acusados, tal y como se hizo este fin de semana en Zestoa.