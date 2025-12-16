Zestoako sei pertsona epaituko dituzte gaur, horietako baten bikotearen integritate moralaren aurkako delitua egotzita
Gipuzkoako Lurralde Auzitegian gaur hastekoa den saioan, Zestoako sei pertsona epaituko dituzte, ustez gizonezko bati integritate moralaren aurkako delitua egitea leporatuta. Akusatuak dira gizonaren bikotekide ohia eta hura babestu zuten Zestoako bizilagunak, tartean Mikel Arregi alkatea.
Akusazio partikularraren arabera, salaketa jarri duen gizonezkoaren izen onaren kaltetan jokatu zuten akusatuek, banaketa prozesu betean, haren aurka eginiko elkarretaratzeen bidez. Mobilizazio horiek indarkeria matxista salatzeko egin ziren. Horregatik, 4 eta 5 urte arteko espetxe zigorrak eskatu ditu akusazioak.
Mugimendu Feministak, ordea, adierazi du 2018an hasitako prozesu judizial bati lotuta, indarkeria matxista salatzeko elkarretaratzeetan emakumeari elkartasuna adierazteagatik epaituko dituztela sei pertsonak; hau da, elkartasun feminista dela epaitzen ari direna.
Testuinguru horretan, gaur goizeko bederatzietan, epaiketa hasi aurretik, elkarretaratzea egingo dute epaitegiaren aurrean, akusatuei elkartasuna adierazteko, asteburuan Zestoan egin bezala.
Nafarroa osoan "mugimendu euskaltzalea suspertzea" eta euskararen ofizialtasuna aldarrikatu ditu Euskalgintzaren Kontseiluak
Euskararen Foru Legea onartu zeneko 39. urteurrenean, plataformak salatu du zonifikazioak "oinarrizko eskubideak ukatzen" dituela eta nafarren artean desberdintasuna sortu, eta abenduaren 27an Bilbon egingo den ekitaldian parte hartzera deitu ditu herritarrak.
Albiste izango dira: Guggenheim Urdaibai proiektuari buruzko erabakia, greba orokorra eta ETB ON plataformaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Guggenheimek Urdaibairako daukan proiektuaren etorkizuna, argitzear
Gaur egingo du erabakia hartzeko bilera Guggenheim museoaren patronatuak. EITBk duela aste batzuk jakin ahal izan zuenez, gehiengoak proiektua alboratzearen alde egingo du.
Kamioilari bat hil da AP-8an Irunen izandako istripu batean
Bi kamioik elkar jo dute Baionaranzko norantzan. Ondorioz, autobidea itxi behar izan dute eta auto-ilarak sortu dira.
Gehiago eta hobeto bizitzen ikasteko proiektu batean parte hartzen ari dira 65 urtetik gorako 600 bizkaitar
Biobizkaia Institutuaren azterketak mendekotasuna prebenitzea eta osasuna zaintzea du helburu, baina ez da azterketa medikoetan bakarrik geratzen. Parte hartzaileek nutrizioari, mikrobiotari eta ohiturei buruzko hitzaldiez ere gozatzen dute, beren ongizatearen hobetzen laguntzeko.
Euskadi eta Katalunia Unescoren eta Turismoaren Nazioarteko Erakundearen kide izatea sustatuko du Espainiako Gobernuak
Horrekin batera, "estatutu zabalago bat" eskatu du Espainiako Gobernuak, "lurralde horiek kulturaren eta turismoaren arloan dituzten eskumenak garatu ahal izateko". Juntsekin adostutako akordioen barruan kokatu du iragarpen hori Pedro Sanchez presidenteak.
Padura artifizialak sortu eta etorkizuneko eraikinetako kotak igoko ditu Jaurlaritzak, itsas mailaren igoerari aurre egiteko
Egoerarik okerrenean, itsasoaren maila 0,72 metro igo liteke 2100. urterako. Horrek guztiak zuzenean eragingo die EAEko biztanleriaren % 32ri (700.000 pertsonari baino gehiagori) kostaldean eta bokaletik hurbil dauden ibai haranetako biztanleei. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritza onartu du, behin-behinean, Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialari.
Duela 80 milioi urte baino gehiago Barrikan (Bizkaia) izandako glaziazio batek ezbaian jarri ditu eredu klimatikoak
Kretazeoan izotzik gabeko Lur planeta baten aukera errefusatuko luke aurkikuntza horrek, eta komunitate zientifikoan errotuta dagoen ideia hautsi, hau da, garai hartako klima izugarri beroa izan zela, planetaren historiako tenperatura altuenetakoak izateraino.
Gizon bat atxilotu dute Santurtzin, faltsututako Athleticen 2.070 kamiseta izateagatik
Atzemandako materialak 132.000 euroko balioa izango luke merkatuan, Bizkaiko Guardia Zibilak egindako kalkuluen arabera. Atxilotuari jabego industrialaren aurkako delituak egitea leporatzen diote.