Zestoako sei pertsona epaituko dituzte gaur, horietako baten bikotearen integritate moralaren aurkako delitua egotzita

Akusatuen artean dago salaketa jarri duen gizonezkoaren bikotekide ohia, baita Zestoako alkatea ere. Akusazio partikularrak bost urte arteko espetxe zigorrak eskatu ditu, eta mugimendu feministak uste du epaitzen ari direna elkartasun feminista dela.
Konzentrazioa Zestoan, akusatuei elkartasuna adierazteko. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako Lurralde Auzitegian gaur hastekoa den saioan, Zestoako sei pertsona epaituko dituzte, ustez gizonezko bati integritate moralaren aurkako delitua egitea leporatuta. Akusatuak dira gizonaren bikotekide ohia eta hura babestu zuten Zestoako bizilagunak, tartean Mikel Arregi alkatea.

Akusazio partikularraren arabera, salaketa jarri duen gizonezkoaren izen onaren kaltetan jokatu zuten akusatuek, banaketa prozesu betean, haren aurka eginiko elkarretaratzeen bidez. Mobilizazio horiek indarkeria matxista salatzeko egin ziren. Horregatik, 4 eta 5 urte arteko espetxe zigorrak eskatu ditu akusazioak.

Mugimendu Feministak, ordea, adierazi du 2018an hasitako prozesu judizial bati lotuta, indarkeria matxista salatzeko elkarretaratzeetan emakumeari elkartasuna adierazteagatik epaituko dituztela sei pertsonak; hau da, elkartasun feminista dela epaitzen ari direna. 

Testuinguru horretan, gaur goizeko bederatzietan, epaiketa hasi aurretik, elkarretaratzea egingo dute epaitegiaren aurrean, akusatuei elkartasuna adierazteko, asteburuan Zestoan egin bezala.

Zestoa Indarkeria matxistaren biktimak Indarkeria matxista Gizartea

