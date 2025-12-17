Zestoako kasuari buruz gizarte-zerbitzuek egindako txostena "ez zen zuzena", Arartekoaren teknikari baten arabera
Zestoako sei herritarren aurka atzo abiatutako epaiketaren bigarren saioan deklaratu du Herriaren Defendatzailea erakundeko langileak, defentsaren lekuko gisa.
Zestoako sei herritarren aurkako epaiketan, defentsaren lekukoen txanda izan da gaur, eta horien artean, Arartekoaren teknikari batek deklaratu du epailearen aurrean. Kasuari buruz udaleko gizarte-zerbitzuek egindako txostena ez zela zuzena izan esan du, besteak beste, "indarkeria testuinguru batean" aintzat hartu beharreko "estandar juridikoak" ez zirelako jaso. "Txostena ez zen partziala eta objektiboa", adierazi du.
Gipuzkoako Lurralde Auzitegian atzo hasi zen epaiketa, gizonezko batek bere integritate moralaren aurkako delitua salatu eta gero. Auzipetuak dira gizonaren bikotekide ohia eta hura babestu zuten Zestoako bizilagunak, tartean, Mikel Arregi, alkatea —epaituko dituzten gertakariak izan zirenean zinegotzia zen—.
2016 eta 2018. urteen artean izan ziren salatutako gertakariak, eta banaketa prozesuan zegoen Zestoako bikote bateko gizona da salatzailea. Bere akusazioaren arabera, bikotekide ohiak eta herriko beste bost pertsonak jazarri eta presionatu egin zuten, semearen zaintza partekatuari uko egin ziezaion, eta bere kontrako kontzentrazioak eta bestelako ekintzak egin zituzten, emakumeari tratu txarrak ematen zizkiola esanez.
Bere deklarazioan, udaleko gizarte-zerbitzuetako langileak egindako txostena izan du mintzagai Artekoaren bulegoko langileak. Gogora ekarri du akusatzailearen bikotekideak Arartekora jo zuela, txostenean “hainbat informazio garrantzitsu” ez zeudela jasota salatzeko.
Halaber, emakume horrek Herriaren Defendatzailearen aurrean egindako kontakizuna helarazi dio epaileari lekukoak: "egiturazko indarkeria psikologikoa" jasaten ari zen, "beldurtuta eta hondatuta zegoen" eta epaitegietan ez zuen salaketarik aurkeztu, bere burua eta semea babestu nahi zituelako.
Lekuko gisa deklaratu dute, baita ere, ELA sindikatuko langile batek, umearen amaren gertukoa. Adingabearen zaintza erabakitzeko Azpeitiko Epaitegian egin zen auzi-saioaren egunean, atarian egin zen elkarretaratzea berak deitu zuela esan du.
Ildo beretik, Zestoako Txoko Feministako kide batek deklaratu du auziarekin lotuta egin ziren beste bi elkarretaratze deitu izanaren ardura berea dela.
Horiekin batera, beste bi lekuko udal idazkaria eta gertakarien unean EAJko alkateordea zena izan dira; gaiarekin zerikusia zuten Udalaren erabakiak aho batez hartu zirela argi utzi dute. Mikel Arregi egungo alkatea orduan oposizioan zegoen.
Gaurko deklarazioekin, defentsak erakutsi nahi du sei akusatuek ez zutela jazarpen edo osotasun moralaren aurkako kanpainarik antolatu. Biharko saioan deklaratuko dute sei auzipetuek.
