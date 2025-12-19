Herido un motorista en la colisión entre varios vehículos ocurrida en la GI-20 en San Sebastián
El siniestro ha tenido lugar poco antes de las 08:00 horas y la vía ha quedado cortada al tráfico, provocando largas retenciones. Minutos más tarde han podido abrir uno de los carriles.
Un motorista ha resultado herido en un accidente ocurrido este viernes por la mañana en la carretera GI-20 a la altura barrio donostiarra de Amara.
Minutos antes de las 08:00 horas se ha producido una colisión entre una moto y varios vehículos y la carretera ha quedado totalmente cortada al tráfico en sentido Irun.
Debido al tráfico denso que ya de por sí suele registrarse a esa hora en la zona, se han producido retenciones de unos 5 kilómetros, afectando también a las carreteras colindantes.
Sobre las 08:15 horas se ha podido abrir uno de los carriles y con ello se han comenzado a aliviar las colas, que a las 08:45 horas rondaban los 3 kilómetros, según el Departamento de Seguridad.
