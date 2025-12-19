Herido un motorista en la colisión entre varios vehículos ocurrida en la GI-20 en San Sebastián

Un motorista ha resultado herido en un accidente ocurrido este viernes por la mañana en la carretera GI-20 a la altura barrio donostiarra de Amara.

Minutos antes de las 08:00 horas se ha producido una colisión entre una moto y varios vehículos y la carretera ha quedado totalmente cortada al tráfico en sentido Irun.

Debido al tráfico denso que ya de por sí suele registrarse a esa hora en la zona, se han producido retenciones de unos 5 kilómetros, afectando también a las carreteras colindantes.

Sobre las 08:15 horas se ha podido abrir uno de los carriles y con ello se han comenzado a aliviar las colas, que a las 08:45 horas rondaban los 3 kilómetros, según el Departamento de Seguridad.