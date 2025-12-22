Otro quinto premio: 61366
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.
Sale el cuarto quinto premio: 25412
El segundo premio (70048) reparte millones entre la plantilla de Bimba y Lola
El tercer premio (90693) cae en Igorre
El número 90693, agraciado con el tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad, dotado con 500 000 euros a la serie, ha sido vendido en la administración de la calle Lehendakari Aguirre de Igorre (Bizkaia), que tenía consignadas 48 series que supondrían 24 millones.
También han sido consignadas una serie de este número en Bilbao (Alameda Urquijo) y en Zumaia (500 000 euros), siete décimos en Pamplona (Avenida Zaragoza), lo que equivale a 350 000 euros, y 9 décimos en Arrasate (450 000 euros).
Tercer quinto premio (77715), muy repartido
Se han vendido dos series del número agraciado en Pamplona, dos décimos en San Sebastián, un décimo en Leioa, y otro décimo en Pamplona.
Una parte del segundo quinto premio (60649), vendido en Vitoria-Gasteiz
Un administración del centro comercial de Eleclerc de Vitoria-Gasteiz ha vendido parte del 60649, uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60 000 euros a la serie o 6000 euros al décimo.
El 'Gordo' (79432) cae en León y Madrid
El 79432 ha sido el número agraciado con el premio 'Gordo' del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, dotado con cuatro millones de euros por serie (400 000 euros por décimo).
El 79432, el 'Gordo' del Sorteo de Navidad 2025
El primer quinto premio (23112), muy repartido, deja un pellizco en Bilbao y Usurbil
Uno de los quintos premios del sorteo de la Lotería de Navidad (23112) ha dejado dos series consignadas en Bilbao y una en Usurbil, por lo que habría repartido un total de 180 000 euros.
En Bilbao, la administración Azkarreta, ubicada en el número 1 de El Arenal, ha vendido las dos series consignadas de este quinto premio en ventanilla, por lo que ha repartido 120 000 euros, según ha confirmado su responsable.
10 décimos del número 78477 se han vendido en Leioa
Una serie de uno de los cuartos premios del sorteo de la Lotería Nacional (78.477) ha sido vendida en Artea (Leioa).
Según han confirmado desde la administración de lotería de Artea, se ha vendido la serie completa, probablemente en ventanilla, de manera que han repartido un total de 200 000 euros.
Esta misma administración vendió en el sorteo de Navidad del año pasado el segundo, un cuarto y un quinto premio. Además, cabe señalar que este punto de venta repartió en 2023 el gordo y cuatro quintos.
El segundo premio (70048) ha pasado de largo por Euskal Herria. Se ha vendido íntegramente en Madrid
El número 70048 ha resultado agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1 250 000 euros a la serie (125 000 euros al décimo). se ha vendido íntegramente en Madrid.
Los premios iguales o inferiores a 40 000 euros están exentos de tributación
Cabe recordar que los premios iguales o inferiores a 40 000 euros están exentos de tributación, mientras que los que excedan dicha cantidad deberán tributar (un 20 %). Así, quien posea un décimo agraciado con el ‘Gordo’ cobrará 328 000 euros; un décimo del segundo premio 108 000 euros y un tercer premio, 40 000 euros.
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá este lunes un total de 2772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.
El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie (400 000 euros el décimo), mientras que el segundo premio asciende a 1,25 millones euros por serie (125 000 euros el décimo) y el tercero se sitúa en 500 000 euros por serie (50 000 euros el décimo). También destacan dos cuartos premios (200 000 euros por serie y 20 000 euros por décimo) y ocho quintos (60 000 euros por serie y 6000 euros por décimo).
El gasto medio por habitante
El gasto medio por habitante ha subido este año en Hego Euskal Herria. En la Comuniad Autónoma Vasca (CAV) es de 81,34 euros, un 1,39 % más que el año pasado; Navarra se encuentra entre las comunidades del Estado que menos gastan en la Lotería de Navidad, con 58,07 euros (un 0,05 % más).