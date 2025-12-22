El número 78477 es el cuarto premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que ha repartido 1000 euros por cada euro jugado o 20 000 euros al décimo ganador (200 000 euros por serie), y en este caso no hay que aportar un 20 % a la Agencia Tributaria.

La administración del centro comercial Artea de la localidad vizcaína de Leioa había adquirido parte del primero de los dos cuartos premios, por lo que ha repartido 160 000 euros. El número ha sido cantado a las 09:53 horas, en el séptimo alambre de la segunda tabla, y ha sido consignado en varias administraciones de un total de nueve provincias: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Bizkaia, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia.

¿Cuándo y dónde se pueden cobrar los premios?

De cara a poder cobrar un premio, tan solo es necesario presentar el décimo o resguardo premiado la misma tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen las verificaciones de los números extraídos y los procesos informáticos.

Si los premios son inferiores a 2000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10 869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.