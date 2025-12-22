SORTEO EXTRAORDINARIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Repartidos 160 000 euros de un cuarto premio (78477) en Leioa

Ocho décimos de uno de los cuartos premios han sido vendidos en la administración ubicada en el centro comercial Artea. El décimo ganador recibirá 20 000 euros (200 000 euros por serie), y en este caso no hay que aportar un 20 % a la Agencia Tributaria.

MADRID, 22/12/2025.- Aisha Solange (i) y Gorka Calderón (d), los niños de la Residencia San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid encargados de cantar premio y número, respectivamente, de la segunda tabla de del Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid. EFE/Chema Moya
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 2025eko Gabonetako Loteriaren laugarren saria: 78477
author image

EITB

Última actualización

El número 78477 es el cuarto premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que ha repartido 1000 euros por cada euro jugado o 20 000 euros al décimo ganador (200 000 euros por serie), y en este caso no hay que aportar un 20 % a la Agencia Tributaria.

La administración del centro comercial Artea de la localidad vizcaína de Leioa había adquirido parte del primero de los dos cuartos premios, por lo que ha repartido 160 000 euros. El número ha sido cantado a las 09:53 horas, en el séptimo alambre de la segunda tabla, y ha sido consignado en varias administraciones de un total de nueve provincias: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Bizkaia, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia.

¿Cuándo y dónde se pueden cobrar los premios?

De cara a poder cobrar un premio, tan solo es necesario presentar el décimo o resguardo premiado la misma tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen las verificaciones de los números extraídos y los procesos informáticos. 

Si los premios son inferiores a 2000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10 869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

Lotería Lotería de Navidad Navidad Comunidad Autonóma Vasca España Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Vista general del Teatro Real donde ha tenido lugar la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado. Para este sorteo se han puesto a la venta 193 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 193 series (ocho más que el anterior) de 100.000 números cada una, y asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Eduardo Parra / Europa Press 22/12/2024
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Llega la cita con la suerte: la Lotería de Navidad reparte hoy 2.772 millones de euros en premios

Se calcula que el gasto medio por habitante es de 87,43 euros en la CAV, y de 58,62 euros en Navarra. Está por ver si Hego Euskal Herria resulta agraciada como ocurrió en 2023, cuando el ‘Gordo’ cayó en Bilbao. El sorteo comenzará a las 09:00 horas; el servicio digital de noticias ORAIN seguirá en directo todo lo que acontezca en el Teatro Real de Madrid.

Cargar más
Publicidad
X