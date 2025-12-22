ZOZKETA BEREZIA
160.000 euro banatu dituzte Leioan, laugarren sari bati esker (78477)

Laugarren sarietako bat Bizkaiko udalerri horretako Artea merkataritza-gunean dagoen administrazioan saldu dute. Irabazleak 1.000 euro jasoko ditu jokatutako euro bakoitzeko, edo 20.000 euro dezimo bakoitzeko (200.000 euro serieko). Kasu horretan, ez zaio % 20ko ekarpenik egin behar Zerga Agentziari.

MADRID, 22/12/2025.- Aisha Solange (i) y Gorka Calderón (d), los niños de la Residencia San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid encargados de cantar premio y número, respectivamente, de la segunda tabla de del Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid. EFE/Chema Moya
2025eko Gabonetako Loteriaren zozketa. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

78477 zenbakiari egokitu zaio 2025eko Gabonetako Loteriaren zozketa bereziko laugarren saria. Ildo horretatik, irabazleak 1.000 euro jasoko ditu jokatutako euro bakoitzeko, edo 20.000 euro dezimo bakoitzeko (200.000 euro serieko). Kasu horretan, ez zaio % 20ko ekarpenik egin behar Zerga Agentziari.

Leioako (Bizkaia) Artea merkataritza-guneko administrazioak laugarren bi sarien serie bat erosi zuen. Saria 09:53an eman da, bigarren taulako zazpigarren alanbrean, eta bederatzi probintziatako hainbat administraziotan saldu da: Jaen, Madril, Bartzelona, Burgos, Bizkaia, Girona, Segovia, Toledo eta Valentzia.

Noiz eta non jaso daiteke dirua?

Saria kobratzeko beharrezkoa da saritutako dezimoa edo gordekina aurkeztea, abenduaren 22ko arratsaldean bertan, dagozkien egiaztapenak gauzatu eta prozesu informatikoak amaitzen direnean. 

Sariak 2.000 eurotik beherakoak badira dezimo edo gordekin bakoitzeko, Loterien sare komertzialeko 10.869 saltokietako batean soilik kobratu ahal izango dira, abenduaren 22ko arratsaldetik aurrera. Kasu horretan, saria eskudirutan edo Bizum bidez kobratu daiteke. Alabaina, 2.000 euroko edo hortik gorako sariak baimendutako finantza-erakundeetan kobratuko dira: BBVA eta Caixabank.

