El número 70048 es el segundo premio más esperado del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que ha repartido 6250 euros por cada euro jugado o 125 000 euros al décimo ganador (1 250 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 108 000 euros.

Este segundo premio ha sido vendido íntegramente en la Administración 16 de la calle Barquillo, 10, en Madrid. El número ha sido cantado a las 09:21 horas horas, en el sexto alambre de la primera tabla.

Además, las aproximaciones anterior y posterior a este número también recibirán 62,5 euros por cada euro jugado. Los números con las dos últimas cifras o las tres primeras iguales a las del segundo premio también recibirán 5 euros por cada euro.

¿Cuándo y dónde se pueden cobrar los premios?

De cara a poder cobrar un premio, tan solo es necesario presentar el décimo o resguardo premiado la misma tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen las verificaciones de los números extraídos y los procesos informáticos.

Si los premios son inferiores a 2000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10 869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.