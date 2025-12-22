ZOZKETA BEREZIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gabonetako Loteriaren bigarren saria: 70048, oso-osorik Madrilen saldua

Zehazki, irabazle bakoitzak 125.000 euro jasoko ditu dezimo bakoitzeko (1.250.000 euro serieko), baina % 20 Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 108.000 euro inguru jasoko dituzte.

MADRID, 22/12/2025.-Varias personas celebran a las puertas de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. EFE/Mariscal
2025eko Gabonetako Loteriaren zozketa. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

70048 da 2025eko Gabonetako Loteriaren zozketa bereziko bigarren saria. Ildo horretatik, jokatutako euro bakoitzeko 6.250 euro jasoko ditu irabazleak, 125.000 euro dezimo bakoitzeko (1.250.000 euro serieko). Hala ere, % 20a Zerga Agentziara bideratu behar da, beraz, dezimo bat irabazi duten pertsonek 108.000 euro inguru jasoko dituzte.

Bigarren sari hau Madrilgo Barquillo kaleko 10. zenbakiko 16. administrazioan saldu da, oso-osorik. Zenbakia 09:21ean egokitu da, lehen taulako seigarren alanbrean.

Gainera, zenbaki honen aurreko eta ondorengo hurbilketek ere 62,5 euro jasoko dituzte jokatutako euro bakoitzeko. Azken bi zifra berdinak dituzten zenbakiek edo bigarren sariaren aurreko hiru zenbakiak berdin dituztenek ere 5 euro jasoko dituzte euro bakoitzeko.

Noiz eta non jaso daiteke dirua?

Saria kobratzeko beharrezkoa da saritutako dezimoa edo gordekina aurkeztea, abenduaren 22ko arratsaldean bertan, dagozkien egiaztapenak gauzatu eta prozesu informatikoak amaitzen direnean. 

Sariak 2.000 eurotik beherakoak badira dezimo edo gordekin bakoitzeko, Loterien sare komertzialeko 10.869 saltokietako batean soilik kobratu ahal izango dira, abenduaren 22ko arratsaldetik aurrera. Kasu horretan, saria eskudirutan edo Bizum bidez kobratu daiteke. Alabaina, 2.000 euroko edo hortik gorako sariak baimendutako finantza-erakundeetan kobratuko dira: BBVA eta Caixabank.

Loteria Gabonetako Loteria Gabonak Euskal Autonomia Erkidegoa Espainia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

21.000 etxebizitza egingo dituzte Gasteizen, eta zabalkundea hiriaren erdigunean izango da

HAPO berrian, etxebizitzak zaharberritzeko laguntzak emango dira eta beheko solairuetako lokalak etxebizitza bihurtzeko atea ireki da, betiere bizigarritasun-baldintza zorrotzak betetzen badituzte. Gainera, besteak beste, Europa Jauregia eta Hornidura Merkatuaren eraikinen goiko solairuetan ostalaritzarako establezimenduak ezartzea ahalbidetuko da eta industrialdeetako arauak malgutuko dira.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X