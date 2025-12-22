Gabonetako Loteriaren bigarren saria: 70048, oso-osorik Madrilen saldua
Zehazki, irabazle bakoitzak 125.000 euro jasoko ditu dezimo bakoitzeko (1.250.000 euro serieko), baina % 20 Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 108.000 euro inguru jasoko dituzte.
70048 da 2025eko Gabonetako Loteriaren zozketa bereziko bigarren saria. Ildo horretatik, jokatutako euro bakoitzeko 6.250 euro jasoko ditu irabazleak, 125.000 euro dezimo bakoitzeko (1.250.000 euro serieko). Hala ere, % 20a Zerga Agentziara bideratu behar da, beraz, dezimo bat irabazi duten pertsonek 108.000 euro inguru jasoko dituzte.
Bigarren sari hau Madrilgo Barquillo kaleko 10. zenbakiko 16. administrazioan saldu da, oso-osorik. Zenbakia 09:21ean egokitu da, lehen taulako seigarren alanbrean.
Gainera, zenbaki honen aurreko eta ondorengo hurbilketek ere 62,5 euro jasoko dituzte jokatutako euro bakoitzeko. Azken bi zifra berdinak dituzten zenbakiek edo bigarren sariaren aurreko hiru zenbakiak berdin dituztenek ere 5 euro jasoko dituzte euro bakoitzeko.
Noiz eta non jaso daiteke dirua?
Saria kobratzeko beharrezkoa da saritutako dezimoa edo gordekina aurkeztea, abenduaren 22ko arratsaldean bertan, dagozkien egiaztapenak gauzatu eta prozesu informatikoak amaitzen direnean.
Sariak 2.000 eurotik beherakoak badira dezimo edo gordekin bakoitzeko, Loterien sare komertzialeko 10.869 saltokietako batean soilik kobratu ahal izango dira, abenduaren 22ko arratsaldetik aurrera. Kasu horretan, saria eskudirutan edo Bizum bidez kobratu daiteke. Alabaina, 2.000 euroko edo hortik gorako sariak baimendutako finantza-erakundeetan kobratuko dira: BBVA eta Caixabank.
Zure interesekoa izan daiteke
2025eko Gabonetako Loteriaren hirugarren sariak (90693) milioika euro utzi ditu Igorren
Kasu horretan, irabazle bakoitzak 50.000 euro jasoko ditu dezimoko (500.000 euro serieko), baina % 20 Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 40.000 euro inguru jasoko dituzte.
79432, Loteriako sari nagusia
Gabonetako Loteriaren lehen sariak 400 000 euro emango dizkio dezimoari, 4 milioi euro serieari.
Lehen bosgarren sariek, 23112ak, 60649ak eta 77715ak, dirutza utzi dute Euskal Herrian
Lehena, 23112a, Usurbilgo Urbil merkataritza-gunean eta Bilbon saldu dute. Bigarrenaren serie bat Gasteizen, Leclerc saltokian, jausi da. 77715 zenbakia oso banatua dago eta Iruñean, Bilbon eta Leioan jausi da.
160.000 euro banatu dituzte Leioan, laugarren sari bati esker (78477)
Laugarren sarietako bat Bizkaiko udalerri horretako Artea merkataritza-gunean dagoen administrazioan saldu dute. Irabazleak 1.000 euro jasoko ditu jokatutako euro bakoitzeko, edo 20.000 euro dezimo bakoitzeko (200.000 euro serieko). Kasu horretan, ez zaio % 20ko ekarpenik egin behar Zerga Agentziari.
Desfileak, kalejirak eta gutunak, hiriburuetan: badatoz Olentzero eta Mari Domingi!
Hiriburuak prestatzen ari dira Gabonetako protagonistei harrera egiteko: desfileak, kalejirak eta bereziki haurrei zuzendutako harrerak udaletxeetan.
Auto-ilarak N-1 errepidean, Tolosan, Gasteizerako noranzkoan izandako istripu baten ondorioz
Ibilgailu bat galtzadatik irten da eta kilometro eta erdi inguruko auto-ilarak daude; pertsona bat zauritu da. Bestalde, N-634 autobideak itxita jarraitzen du, Zumaia eta Getaria artean, olatu handiek eragindako itsasaldeko arriskuaren ondorioz.
Albiste izango dira: Gabonetako Loteriaren zozketa, Extremadurako hauteskundeen biharamuna eta abisu horia izotzagatik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
21.000 etxebizitza egingo dituzte Gasteizen, eta zabalkundea hiriaren erdigunean izango da
HAPO berrian, etxebizitzak zaharberritzeko laguntzak emango dira eta beheko solairuetako lokalak etxebizitza bihurtzeko atea ireki da, betiere bizigarritasun-baldintza zorrotzak betetzen badituzte. Gainera, besteak beste, Europa Jauregia eta Hornidura Merkatuaren eraikinen goiko solairuetan ostalaritzarako establezimenduak ezartzea ahalbidetuko da eta industrialdeetako arauak malgutuko dira.
Gabonetako loteriak 2.772 milioi euro banatuko ditu gaur saritan
Behin-behineko datuen arabera, EAEn 87,43 eurokoa da batez besteko gastua biztanleko; Nafarroan, aldiz, 58,62 eurokoa. Ikusteko dago Hego Euskal Herriak zortea alde duen, duela bi urte bezala. Zozketa 09:00etan hasiko da, eta ORAIN albiste zerbitzu digitalak zuzenean jarraituko du.