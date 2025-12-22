Beste bosgarren sari bat: 61.366
Gabonetako Loteriaren zozketak 2.772 milioi euro banatuko ditu saritan, hots, iaz baino 70 milioi gehiago.
Bimba y Lola saltokiko langileei bigarren saria egokitu zaie
Bigarren saria (70048) oso-osorik Madrilgo administrazio batean saldu bada ere, Bimba y Lola saltokiko langileei bigarren saria egokitu zaie Gabonetako loteriaren zozketan.
Hirugarren saria (90.693) Igorren jausi da
Hirugarren sariaren (90.693) 48 serie saldu dituzte Igorren, 24.150.000 euro.
Halaber, serie bana saldu dute Bilbon (Alameda Urkixo) eta Zumaian (500.000 euro), zazpi dezimo Iruñean (350.000 euro) eta bederatzi dezimo Arrasaten (450.000 euro).
Hirugarren bosgarren saria (77.715), oso banatuta
77.715 zenbakiaren bi serie saldu dituzte Iruñean, bi dezimo Donostia, eta bana Leioan eta Iruñean.
Bigarren bosgarren sariaren zati bat (60.649) Gasteizen jausi da!
Gasteizko Eleclrec merkatalguneko administrazioan saldu dute bosgarren sarietako baten zati bat. Irabazleek 60.000 euro jasoko dituzte serieko edo 6.000 euro dezimoko.
Bosgarren sarietako baten (23.112) hiru serie Bilbon eta Usurbilen saldu dituzte!
Bilboko Azkarreta administrazioak (Areatza) bosgarren sarietako baten (23.112) bi serie saldu ditu. Hortaz, 120.000 euro banatu ditu saritan. Halaber, Usurbilgo merkatalgunean zenbaki horren beste serie bat saldu dute, 60.000 euro.
Sari potoloa (79.432) Madrilen eta Leonen saldu da!
Laugarren sarietako baten (78.477) hamar dezimo Leioan saldu dituzte
Gabonetako loteriaren laugarren sarietako baten (78.477) hamar dezimo Artean (Leioa) saldu dituzte. Guztira, 200.000 euro, hortaz, dezimo bakoitzeko 20.000 euro jasoko dituzte saridunek.
Loteria administrazioko iturriek baieztatu dutenez, saritutako dezimo guztiak leihatilan saldu dira.
Iaz, bigarren, laugarren eta bosgarren sariak saldu zituen. Horrez gain, 2023an sari potoloa eta bi bosgarren sari banatu zituen.
Bigarren sariak (70.048) ez du dirurik utzi Euskal Herrian
Bigarren sariak, 70.048 zenbakia Madrilen saldu dute oso-osorik. Bigarren sariak 1.250.000 euro banatzen ditu serie bakoitzeko, 125.000 euro dezimoko.
40.000 euroko edo hortik beherako saria jasotzen dutenek ez dute zergarik ordaindu beharko
40.000 eurotik gorako sariaren % 20 Ogasunari eman beharko diote saridunek. Hori dela eta, sari nagusiarekin egokitutako dezimo bat duenak 328.000 euro kobratuko ditu; bigarren saria duenak, 108.000 euro, eta hirugarrenak, 48.000 euro.
Gabonetako loteriak 2.772 milioi euro banatuko ditu
Aurten 2.772 milioi euro banatuko ditu saritan, hots, iaz baino 70 milioi gehiago.
Lehen saria, sari potoloa, 4 milioi eurokoa da serieko (400.000 euro dezimoko); bigarren saria 1,25 milioi eurokoa da (125.000 euro dezimoko), eta hirugarrena, berriz, 500.000 eurokoa (50.000 euro dezimoko). Halaber, bi laugarren sari (200.000 euro serieko eta 20.000 euro dezimoko) izango dira, eta baita zortzi bosgarren sari (60.000 euro serieko eta 6.000 euro dezimoko) ere.
Gabonetako loterian batez besteko gastua
Aurten Euskal Autonomia Erkidegoan batez beste 81,34 euro gastatu dituzte Gabonetako loterian, iaz baino % 1,39 gehiago. Espainiako Estatuan gutxien xahutzen duten erkidegoetako bat da Nafarroan, 58, 07 eurokoa da batez beste (% 0,05 gehiago).