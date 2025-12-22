ZOZKETA BEREZIA
79432, Loteriako sari nagusia

Gabonetako Loteriaren lehen sariak 400 000 euro emango dizkio dezimoari, 4 milioi euro serieari.
Gabonetako Loteria. Argazkia: EFE Gabonetako Loteria. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

79432 zenbakiari egokitu zaio 2025eko Gabonetako Loteriaren zozketa bereziaren sari nagusia, lau milioi euro serieko (400 000 euro dezimoko).

Zozketa tradizional honen lehen saria 10:45ean atera da eta gehienbat Leonen egokitu da, zehazki La Bañezan. Bertan 117 serie kontsignatu diren, beste 50 Villablinon eta 15 Pola de Gordonen eta 16 Madrilen, konkretuki Ciudad Lineal barrutian.

Sari nagusia zozketako sari nagusietatik atera den bosgarrena izan da. Laugarren taulan eman da ezagutzera, eta Alba Yadira Machacak eta Italy Andrea Blancok abestu dute.

Loteria Gabonetako Loteria Gizartea

