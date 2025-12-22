SORTEO EXTRAORDINARIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

79432, premiado con el 'Gordo'

El primer premio de la Lotería de Navidad está dotado con 400 000 euros al décimo, 4 millones de euros a la serie.
Sorteo Lotería de Navidad Sorteo Lotería de Navidad
Euskaraz irakurri: 2025eko Gabonetako Loteriaren sari nagusia: 79432
author image

EITB

Última actualización

El 79432 ha sido el número agraciado con el premio Gordo del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, dotado con cuatro millones de euros por serie (400 000 euros por décimo).

El primer premio de este tradicional sorteo ha salido a las 10:45 horas y ha tocado en su mayor parte en León, en concreto en La Bañeza, donde se han consignado 117 series, además de otras 50 en Villablino y 15 en la Pola de Gordón y 16 en Madrid, en concreto en el distrito de Ciudad Lineal.

El Gordo ha sido el quinto en salir de los grandes premios del sorteo. Se ha dado a conocer en la cuarta tabla, ha sido cantado por Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco.

Lotería Lotería de Navidad Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Vista general del Teatro Real donde ha tenido lugar la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado. Para este sorteo se han puesto a la venta 193 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 193 series (ocho más que el anterior) de 100.000 números cada una, y asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Eduardo Parra / Europa Press 22/12/2024
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Llega la cita con la suerte: la Lotería de Navidad reparte hoy 2.772 millones de euros en premios

Se calcula que el gasto medio por habitante es de 87,43 euros en la CAV, y de 58,62 euros en Navarra. Está por ver si Hego Euskal Herria resulta agraciada como ocurrió en 2023, cuando el ‘Gordo’ cayó en Bilbao. El sorteo comenzará a las 09:00 horas; el servicio digital de noticias ORAIN seguirá en directo todo lo que acontezca en el Teatro Real de Madrid.

Cargar más
Publicidad
X