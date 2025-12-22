79432, premiado con el 'Gordo'
El 79432 ha sido el número agraciado con el premio Gordo del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, dotado con cuatro millones de euros por serie (400 000 euros por décimo).
El primer premio de este tradicional sorteo ha salido a las 10:45 horas y ha tocado en su mayor parte en León, en concreto en La Bañeza, donde se han consignado 117 series, además de otras 50 en Villablino y 15 en la Pola de Gordón y 16 en Madrid, en concreto en el distrito de Ciudad Lineal.
El Gordo ha sido el quinto en salir de los grandes premios del sorteo. Se ha dado a conocer en la cuarta tabla, ha sido cantado por Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco.
El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 (90693) deja millones de euros en Igorre
En este caso, por cada décimo ganador se recibirán 50 000 euros (500 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 40 000 euros.
Los primeros quintos premios, el 23112, el 60649 y el 77715, dejan un buen pellizco en Euskal Herria
El 23112 ha repartido 180 000 euros en el centro comercial Urbil de Usurbil (Gipuzkoa) y en Bilbao. Una serie del 60649 ha sido consignada en Vitoria-Gasteiz, en el supermercado Leclerc. El tercer quinto premio, el 77715, ha estado muy repartido y se ha vendido en Pamplona, San Sebastián y Leioa (Bizkaia).
Repartidos 160 000 euros de un cuarto premio (78477) en Leioa
Ocho décimos de uno de los cuartos premios han sido vendidos en la administración ubicada en el centro comercial Artea. El décimo ganador recibirá 20 000 euros (200 000 euros por serie), y en este caso no hay que aportar un 20 % a la Agencia Tributaria.
Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025: 70048, vendido íntegro en Madrid
En concreto, cada décimo ganador recibirá 125 000 euros (1 250 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 108 000 euros.
Llega la cita con la suerte: la Lotería de Navidad reparte hoy 2.772 millones de euros en premios
Se calcula que el gasto medio por habitante es de 87,43 euros en la CAV, y de 58,62 euros en Navarra. Está por ver si Hego Euskal Herria resulta agraciada como ocurrió en 2023, cuando el ‘Gordo’ cayó en Bilbao. El sorteo comenzará a las 09:00 horas; el servicio digital de noticias ORAIN seguirá en directo todo lo que acontezca en el Teatro Real de Madrid.