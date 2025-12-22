Lehen bosgarren sariek, 23112ak, 60649ak eta 77715ak, dirutza utzi dute Euskal Herrian
Lehena, 23112a, Usurbilgo Urbil merkataritza-gunean eta Bilbon saldu dute. Bigarrenaren serie bat Gasteizen, Leclerc saltokian, jausi da. 77715 zenbakia oso banatua dago eta Iruñean, Bilbon eta Leioan jausi da.
Gabonetako Loteriaren bosgarren sariek dirutza utzi dute aurten Hego Euskal Herrian.
Lehen biak, 23112a eta 60649a, segidan kantatu dituzte San Ildefonsoko haurrek, sei minutuko aldearekin.
Ateratzen lehena izan da 23112a, eta 10:34an irten da. Bilbon bi serie saldu dituzte (120.000 euro) eta serie bat (60.000 euro) Usurbilen. Guztira, 180.000 euro saritan.
Bizkaiko hiriburuan, Azcarreta loteria administrazioan (Areatza 1), bi serie saldu dituzte. Beste serie bat, Usurbilgo (Gipuzkoa) Urbil merkataritza-gunean erori da.
Bigarren bosgarren saria ere, 60649a, Euskal Herrian tokatu da, Gasteizen, hain justu. Leclerc supermerkatuan serie bat zuten esleituta.
Hirugarren bosgarren saria handik gutxira heldu da: 77715. Oso partituta egon da, eta bi serie saldu dituzte Iruñean, beste bi dezimo Donostian, eta dezimo bana Leioan (Bizkaia) eta Iruñean.
(Informazioa osatzeko lanean ari gara)
Zure interesekoa izan daiteke
2025eko Gabonetako Loteriaren hirugarren sariak (90693) milioika euro utzi ditu Igorren
Kasu horretan, irabazle bakoitzak 50.000 euro jasoko ditu dezimoko (500.000 euro serieko), baina % 20 Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 40.000 euro inguru jasoko dituzte.
79432, Loteriako sari nagusia
Gabonetako Loteriaren lehen sariak 400 000 euro emango dizkio dezimoari, 4 milioi euro serieari.
160.000 euro banatu dituzte Leioan, laugarren sari bati esker (78477)
Laugarren sarietako bat Bizkaiko udalerri horretako Artea merkataritza-gunean dagoen administrazioan saldu dute. Irabazleak 1.000 euro jasoko ditu jokatutako euro bakoitzeko, edo 20.000 euro dezimo bakoitzeko (200.000 euro serieko). Kasu horretan, ez zaio % 20ko ekarpenik egin behar Zerga Agentziari.
Gabonetako Loteriaren bigarren saria: 70048, oso-osorik Madrilen saldua
Zehazki, irabazle bakoitzak 125.000 euro jasoko ditu dezimo bakoitzeko (1.250.000 euro serieko), baina % 20 Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 108.000 euro inguru jasoko dituzte.
Desfileak, kalejirak eta gutunak, hiriburuetan: badatoz Olentzero eta Mari Domingi!
Hiriburuak prestatzen ari dira Gabonetako protagonistei harrera egiteko: desfileak, kalejirak eta bereziki haurrei zuzendutako harrerak udaletxeetan.
Auto-ilarak N-1 errepidean, Tolosan, Gasteizerako noranzkoan izandako istripu baten ondorioz
Ibilgailu bat galtzadatik irten da eta kilometro eta erdi inguruko auto-ilarak daude; pertsona bat zauritu da. Bestalde, N-634 autobideak itxita jarraitzen du, Zumaia eta Getaria artean, olatu handiek eragindako itsasaldeko arriskuaren ondorioz.
Albiste izango dira: Gabonetako Loteriaren zozketa, Extremadurako hauteskundeen biharamuna eta abisu horia izotzagatik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
21.000 etxebizitza egingo dituzte Gasteizen, eta zabalkundea hiriaren erdigunean izango da
HAPO berrian, etxebizitzak zaharberritzeko laguntzak emango dira eta beheko solairuetako lokalak etxebizitza bihurtzeko atea ireki da, betiere bizigarritasun-baldintza zorrotzak betetzen badituzte. Gainera, besteak beste, Europa Jauregia eta Hornidura Merkatuaren eraikinen goiko solairuetan ostalaritzarako establezimenduak ezartzea ahalbidetuko da eta industrialdeetako arauak malgutuko dira.
Gabonetako loteriak 2.772 milioi euro banatuko ditu gaur saritan
Behin-behineko datuen arabera, EAEn 87,43 eurokoa da batez besteko gastua biztanleko; Nafarroan, aldiz, 58,62 eurokoa. Ikusteko dago Hego Euskal Herriak zortea alde duen, duela bi urte bezala. Zozketa 09:00etan hasiko da, eta ORAIN albiste zerbitzu digitalak zuzenean jarraituko du.