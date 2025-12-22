ZOZKETA BEREZIA
Lehen bosgarren sariek, 23112ak, 60649ak eta 77715ak, dirutza utzi dute Euskal Herrian

Lehena, 23112a, Usurbilgo Urbil merkataritza-gunean eta Bilbon saldu dute. Bigarrenaren serie bat Gasteizen, Leclerc saltokian, jausi da. 77715 zenbakia oso banatua dago eta Iruñean, Bilbon eta Leioan jausi da. 

Argazkia: Europa Press
Argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Gabonetako Loteriaren bosgarren sariek dirutza utzi dute aurten Hego Euskal Herrian. 

Lehen biak, 23112a eta 60649a, segidan kantatu dituzte San Ildefonsoko haurrek, sei minutuko aldearekin. 

Ateratzen lehena izan da 23112a, eta 10:34an irten da. Bilbon bi serie saldu dituzte (120.000 euro) eta serie bat (60.000 euro) Usurbilen. Guztira, 180.000 euro saritan. 

Bizkaiko hiriburuan, Azcarreta loteria administrazioan (Areatza 1), bi serie saldu dituzte. Beste serie bat, Usurbilgo (Gipuzkoa) Urbil merkataritza-gunean erori da. 

Bigarren bosgarren saria ere, 60649a, Euskal Herrian tokatu da, Gasteizen, hain justu. Leclerc supermerkatuan serie bat zuten esleituta.

Hirugarren bosgarren saria handik gutxira heldu da: 77715. Oso partituta egon da, eta bi serie saldu dituzte Iruñean, beste bi dezimo Donostian, eta dezimo bana Leioan (Bizkaia) eta Iruñean. 

(Informazioa osatzeko lanean ari gara)

