Los primeros quintos premios, el 23112, el 60649 y el 77715, dejan un buen pellizco en Euskal Herria

El 23112 ha repartido 180 000 euros en el centro comercial Urbil de Usurbil (Gipuzkoa) y en Bilbao. Una serie del 60649 ha sido consignada en Vitoria-Gasteiz, en el supermercado Leclerc. El tercer quinto premio, el 77715, ha estado muy repartido y se ha vendido en Pamplona, San Sebastián y Leioa (Bizkaia). 

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 consta de 198 series y cada serie tiene 100.000 billetes. El total de la emisión asciende a 3.960 millones de euros y se destina a premios (70% de la emisión) 2.772 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones de euros y en total se reparten 30.301.920 premios durante un sorteo que tiene una duración aproximada de cuatro horas. Eduardo Parra / Europa Press 22/12/2025
Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Gabonetako Loteriaren bosgarren sariak 2025:23112
Los quintos premios, los más pequeños de la Lotería de Navidad, han dejado un pellizco en Hego Euskal Herria. De momento, se han cantado tres de los ocho premios, y se han repartido más de 400 000 euros. 

Con apenas seis minutos de diferencia. Los niños de San Ildefonso han cantado, 'seguiditos', dos de los ocho quintos premios de la Lotería de Navidad.

El primero en salir, el 23112, ha sido cantado a las 10:34 horas. Este primer quinto premio ha dejado dos series consignadas en Bilbao y una en Usurbil (Gipuzkoa), por lo que habría repartido un total de 180 000 euros.

En Bilbao, la administración Azcarreta, ubicada en el número 1 de El Arenal, ha vendido las dos series consignadas de este quinto premio en ventanilla, por lo que ha repartido 120 000 euros.

Otra serie ha sido consignada en el centro comercial Urbil

El segundo, 60649, también ha caído en Euskal Herria, concretamente en Vitoria-Gasteiz, donde el supermercado Leclerc tenía una serie consignada. 

El tercer quinto premio, 77715, ha sido muy repartido, con dos series consignadas en Pamplona, dos décimos sueltos en San Sebastián y sendos décimos en Leioa y Pamplona

