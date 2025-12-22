Los quintos premios, los más pequeños de la Lotería de Navidad, han dejado un pellizco en Hego Euskal Herria. De momento, se han cantado tres de los ocho premios, y se han repartido más de 400 000 euros.

Con apenas seis minutos de diferencia. Los niños de San Ildefonso han cantado, 'seguiditos', dos de los ocho quintos premios de la Lotería de Navidad.

El primero en salir, el 23112, ha sido cantado a las 10:34 horas. Este primer quinto premio ha dejado dos series consignadas en Bilbao y una en Usurbil (Gipuzkoa), por lo que habría repartido un total de 180 000 euros.



En Bilbao, la administración Azcarreta, ubicada en el número 1 de El Arenal, ha vendido las dos series consignadas de este quinto premio en ventanilla, por lo que ha repartido 120 000 euros.

Otra serie ha sido consignada en el centro comercial Urbil.

El segundo, 60649, también ha caído en Euskal Herria, concretamente en Vitoria-Gasteiz, donde el supermercado Leclerc tenía una serie consignada.

El tercer quinto premio, 77715, ha sido muy repartido, con dos series consignadas en Pamplona, dos décimos sueltos en San Sebastián y sendos décimos en Leioa y Pamplona.

