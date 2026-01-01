El sorteo Extra de Navidad de la ONCE de 2026 celebrado este jueves ha repartido 2 millones de euros en Euskadi en sus tres premios mayores, que se han distribuido en Bilbao e Irun (Gipuzkoa).

Según ha informado ONCE, el primer premio ha repartido más de 20 millones en todo el Estado, con cupones premiados con 400 000 euros cada uno, algunos de los cuales se han vendido en Euskadi.

En Bilbao, el agente vendedor Elvis Samuel Cruceta ha repartido un total de 1,6 millones de euros con 4 cupones premiados con 400. 00 euros cada uno, vendidos en el quiosco que está situado en el número 2 de la calle de Castaños.

Por su parte, el agente vendedor Yon Viega ha repartido 400 000 euros con un cupón premiado que había vendido en su quiosco situado en el paseo de Colón número 28 de Irun