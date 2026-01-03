Tercera jornada de búsqueda del hombre desaparecido en Olite

Olite vuelve a ser, por tercer día consecutivo, el epicentro del dispositivo de búsqueda de un vecino que en la tarde de Nochevieja no regresó a la residencia de mayores de la localidad.



Se trata de un hombre de 68 años originario de Larraga pero que residía en Olite que salió a pasear en la tarde del miércoles y a quien se le vio por última vez, según consta en varios vídeos de vecinos, como espectador de la carrera de San Silvestre que se organizó en la localidad, aunque a partir de ahí su pista se pierde.

