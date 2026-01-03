BÚSQUEDA
Tercera jornada de búsqueda del hombre desaparecido en Olite

Se trata de un hombre de 68 años que salió a pasear en la tarde del miércoles y a quien se le vio por última vez como espectador de la carrera de San Silvestre que se organizó en la localidad navarra.
Centro residencial Milagro de Olite

Captura de imagen del centro en el que residía el hombre desaparecido en Olite.

Euskaraz irakurri: Erriberrin desagertutako gizonaren bila jarraitzen dute, hirugarren egunez
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Olite vuelve a ser, por tercer día consecutivo, el epicentro del dispositivo de búsqueda de un vecino que en la tarde de Nochevieja no regresó a la residencia de mayores de la localidad.

Se trata de un hombre de 68 años originario de Larraga pero que residía en Olite que salió a pasear en la tarde del miércoles y a quien se le vio por última vez, según consta en varios vídeos de vecinos, como espectador de la carrera de San Silvestre que se organizó en la localidad, aunque a partir de ahí su pista se pierde.

Según han confirmado desde SOS Navarra, al no regresar a cenar a la residencia de ancianos, los responsables dieron la alarma y esa misma noche se inició el rastreo, que desde el 1 de enero, ya con visibilidad, ha continuado reforzado durante el día con medios aéreos (helicóptero y drones), acuáticos (ayer se rastreó un amplio trazado del río Cidacos) y terrestres.

Participan agentes de la Policía Municipal de Olite, Policía foral, Guardia Civil, Bomberos de Peralta y de Tafalla, DYA y Protección Civil de Milagro.

