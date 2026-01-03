BILAKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Erriberrin desagertutako gizonaren bila jarraitzen dute, hirugarren egunez

Asteazken arratsaldean paseatzera irten zen 68 urteko gizona eta ez zen bere bizitokira itzuli. Oliteko San Silvestre lasterketan ikusi zuten azken aldiz.

Centro residencial Milagro de Olite

Erriberrin desagertutako gizona bizi zen zentroa. EITBren bideo batetik hartutako irudia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hirugarren eguna dute Erriberrin, Urtezahar arratsaldetik herriko adinekoen egoitzatik falta den bizilagun baten bila.

Asteazken arratsaldean paseatzera irten zen 68 urteko gizona eta ez zen egoitzara itzuli. Auzokideen hainbat bideotan agertzen denez, Erriberrin antolatu zen San Silvestre lasterketan ikusle izan zen, baina hortik aurrera ez dago haren arrastorik.

SOS Nafarroatik baieztatu dutenez, zaharren egoitzara afaltzera itzuli ez zenean, arduradunek alarma jo zuten, eta gau hortan bertan hasi ziren miaketa lanak. 

Urtarrilaren 1ean eguna argitzearekin batera, indartu egin zute bilaketa, aireko baliabideekin (helikopteroa eta droneak), uretako baliabideekin (Zidakos ibaia arakatu zuten) eta lurreko baliabideekin.

Erriberriko Udaltzaingoa, Foruzaingoa, Guardia Zibila, Azkoiengo eta Tafallako suhiltzaileak, DYA eta Milagroko Babes Zibila ari dira lanean.

Desagertutako Pertsonak Foruzaingoa Nafarroa Eguneko Titularrak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Baliza V16
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Derrigorrezkoa al da eta funtzionatzen al du V16 balizak atzerrian?

Espainian matrikulatutako ibilgailuek V16 baliza erabil dezakete beste herrialde batzuetan, 1968ko Bide Zirkulazioari buruzko Vienako Konbentzioak ezartzen baitu nazioarteko zirkulazioan dauden ibilgailuek matrikulatuta dauden herrialdeko araudia bete behar dutela. Hala ere, kontuan izan behar da konektibitateak Estatu espainiarrean bakarrik funtzionazen duela eta matxura edo istripuren bat izanez gero, tokiko larrialdi-zerbitzuei deitu beharko zaiela.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X