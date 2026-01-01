Nafarroa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

68 urteko gizon bat desagertu da Erriberrin, adinekoen egoitza batetik paseatzera atera ostean

Foruzaingoak abenduaren 31ko arratsaldean ekin zion bilaketari, eta gaur hainbat talde operatibo batu zaizkio.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

68 urteko gizon bat desagertu da Erriberrin (Nafarroa), adinekoen egoitza batetik paseatzera atera ostean. SOS Nafarroak jakinarazi duenez, gizona asteazkenean atera zen, 18:00etan, eta oraindik ez da bueltatu.

Foruzaingoak atzo ekin zion bilaketari, eta hainbat taldek bat egin dute gaur operatiboarekin.

Erriberri Desagertutako Pertsonak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X