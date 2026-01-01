68 urteko gizon bat desagertu da Erriberrin, adinekoen egoitza batetik paseatzera atera ostean
68 urteko gizon bat desagertu da Erriberrin (Nafarroa), adinekoen egoitza batetik paseatzera atera ostean. SOS Nafarroak jakinarazi duenez, gizona asteazkenean atera zen, 18:00etan, eta oraindik ez da bueltatu.
Foruzaingoak atzo ekin zion bilaketari, eta hainbat taldek bat egin dute gaur operatiboarekin.
