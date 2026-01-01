Navarra
Desaparecido un hombre de 68 años en Olite, tras salir a pasear desde una residencia de mayores

La Policía Foral inició la búsqueda la tarde del 31 de diciembre, a la que se han sumado hoy diferentes equipos operativos.
Euskaraz irakurri: 68 urteko gizon bat desagertu da Erriberrin, adinekoen egoitza batetik paseatzera atera ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre de 68 años ha desaparecido en Olite (Navarra) tras salir a pasear desde una residencia de mayores de la localidad. Según ha informado SOS Navarra, el señor salió el miércoles, a las 18:00 horas, y no regresó.

La Policía Foral inició ayer la búsqueda, a la que se han sumado hoy distintos equipos al operativo.

Olite Personas Desaparecidas Sociedad

