Desaparecido un hombre de 68 años en Olite, tras salir a pasear desde una residencia de mayores

Un hombre de 68 años ha desaparecido en Olite (Navarra) tras salir a pasear desde una residencia de mayores de la localidad. Según ha informado SOS Navarra, el señor salió el miércoles, a las 18:00 horas, y no regresó.

La Policía Foral inició ayer la búsqueda, a la que se han sumado hoy distintos equipos al operativo.