Gipuzkoa
Localizado el cuerpo sin vida de un senderista en Peñas de Aia

El hombre, de 54 años, había salido a realizar una ruta por el parque natural y fue hallado esta mañana tras un amplio dispositivo de búsqueda en Oiartzun.
Peñas de Aia
Parque Natural de Peñas de Aia. Imagen de archivo,
Euskaraz irakurri: Mendizale baten gorpua aurkitu dute Aiako Harrian
Los Servicios de Emergencia de Euskadi han localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 54 años, cuya había sido denunciada su desaparición tras salir el domingo hacia el Parque Natural de Peñas de Aia (Oiartzun).

La familia del senderista dio aviso de su desaparición alrededor de las diez de la noche, al comprobar que no había regresado a su domicilio. Tras recibir la alerta, se activó un dispositivo de búsqueda coordinado por un técnico de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.

Tras las labores de rastreo, el cuerpo del montañero ha sido localizado alrededor de las diez de la mañana de hoy en una zona de difícil acceso de Peñas de Aia. Debido a las condiciones del terreno, ha sido necesaria la intervención del helicóptero de la Ertzaintza para el rescate.

Oiartzun Irún Gipuzkoa Sociedad

