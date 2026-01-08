El tenor Xabier Anduaga llama a interpretar todos juntos la marcha de San Sebastián durante la izada

AEK presentará este jueves el recorrido de la 24ª edición de la Korrika. Los y las Korrika Laguntzaile conocerán en primicia, antes que nadie, el recorrido completo de la carrera a favor del euskera, y a las 09:30 horas se hará público para todas y todos. EITB adelanta cuándo llegarán las y los participantes a cada una de las capitales de Euskal Herria.