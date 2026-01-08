El tenor Xabier Anduaga llama a interpretar todos juntos la marcha de San Sebastián durante la izada
El joven tenor Xabier Anduaga, quien recibirá este año el Tambor de Oro, cantará en el tablado de la plaza de la Constitución, junto al Orfeón Donostiarra, la marcha de San Sebastián. "Quiero que todo el mundo cante conmigo, no quiero que nadie me esté escuchando sino que todo el mundo disfrute", ha enfatizado Anduaga.
