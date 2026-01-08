Tambor de Oro
El tenor Xabier Anduaga llama a interpretar todos juntos la marcha de San Sebastián durante la izada

Xabier Anduaga eta Jon Insausti
18:00 - 20:00
Xabier Anduaga. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Xabier Anduagak San Sebastian martxa elkarrekin abesteko deia egin du bandera igoeran

El joven tenor Xabier Anduaga, quien recibirá este año el Tambor de Oro, cantará en el tablado de la plaza de la Constitución, junto al Orfeón Donostiarra, la marcha de San Sebastián. "Quiero que todo el mundo cante conmigo, no quiero que nadie me esté escuchando sino que todo el mundo disfrute", ha enfatizado Anduaga.

