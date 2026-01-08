Urrezko Danborra
Xabier Anduagak San Sebastian martxa elkarrekin abesteko deia egin du bandera igoeran

Xabier Anduaga eta Jon Insausti
18:00 - 20:00
Xabier Anduaga. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Aurten Urrezko Danborra jasoko duen Xabier Anduaga tenor gazteak San Sebastian martxa abestuko du Konstituzio plazako oholtzan, Donostiako Orfeoiarekin batera. "Mundu guztiak nirekin abestea nahi dut, ez dut inor ni entzuten egotea nahi, baizik eta mundu guztiak gozatzea", nabarmendu du Anduagak.

