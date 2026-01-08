Xabier Anduagak San Sebastian martxa elkarrekin abesteko deia egin du bandera igoeran
Aurten Urrezko Danborra jasoko duen Xabier Anduaga tenor gazteak San Sebastian martxa abestuko du Konstituzio plazako oholtzan, Donostiako Orfeoiarekin batera. "Mundu guztiak nirekin abestea nahi dut, ez dut inor ni entzuten egotea nahi, baizik eta mundu guztiak gozatzea", nabarmendu du Anduagak.
Zure interesekoa izan daiteke
"Arrazoizko tarte batean" ez da isunik jarriko V-16 baliza ez erabiltzeagatik
Espainiako Gobernuko Barne ministroaren hitzetan, bidaiarien "bizitzak salbatzea" da neurri berriaren helburua, eta ez gidariak "zigortzea eta dirua biltzea". Horregatik, egokitzeko denbora emango dutela jakinarazi du.
ChatGPT ongizateari laguntzeko tresna bat prestatzen ari da
Plataformak galdera medikoak erantzutea, emaitza pertsonalak aztertzea eta osasun aholku pertsonalizatuak eskaintzea ahalbidetuko du, osasun profesionalak ordezkatu gabe. Oraingoz, erabiltzaile talde txiki batekin probatzen ari dira, ofizialki merkaturatu aurretik.
Korrikaren 24. edizioaren ibilbidea
Euskararen aldeko lasterketa martxoaren 19an Atharratzetik abiatu eta hilaren 29an, igandearekin, iritsiko da Bilbora, hamaika egun geroago. Ikusi ibilbide osoa eta aurreikusitako ordutegiak.
Euskadik odol-emaileak behar ditu: Osakidetzak erreserben beherakada kritikoaz ohartarazi du
Gripearen bilakaerak eta gabonetako geldialdiak odol-emateen kopurua murriztu dute, eta deia indartzera behartu du; izan ere, osasun-jarduera bermatzeko, egunean 400 inguru behar dira.
Korrikak 2.175 kilometro egingo ditu 11 egunean
AEKk 24. Korrikaren ibilbidea aurkeztuko du gaur, ostegunarekin. Korrika Laguntzaileek izango dute lehenik ibilbide osoaren berri, primizian, eta 09:30ean zabalduko dute guztientzat. Euskararen aldeko lasterketa hiriburuetara noiz iritsiko den aurreratzen dizuegu EITBn.
Iruñeko Jaso ikastolaren eraikin zaharra hustu dute, sute baten ondorioz
Etxerik gabeko hainbat pertsonak erabiltzen zuten eraikina. Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez, ez da inor zauritu.
36 urteko gizon bat atxilotu dute Pasaian, droga-trafikoagatik
Saltzeko prest zuen hainbat droga atzeman dizkiote. Atxilotuak, gainera, aurretik atxilotzeko agindu judiziala zuen haren kontra.
40 urteko gizon bat atxilotu dute Bilbon, bikotekide ohiari sexu-erasoa egitea egotzita
Emakumeak ustezko erasotzailearengandik ihes egitea lortu du. Gizona epailearen esku geratzeko zain dago, ertzain-etxean. Genero-indarkeriaren eremuan sexu-erasoa egitea leporatzen diote.
Erregetako sari potoloak, 06703 zenbakiak, 6,8 milioi utzi ditu Hego Euskal Herrian
Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñea, zorioneko herrien artean, Elorrio, Oiartzun, Cordovilla eta Cintruenigorekin batera.