Interior anuncia que no se multará durante "un periodo razonable" por no utilizar la baliza V-16

Las fuerzas y cuerpos de seguridad serán "flexibles" y no multarán por un periodo "razonable" de tiempo a las personas conductoras que en sus vehículos no lleven la baliza luminosa V-16, una medida obligatoria desde el 1 de enero. Así lo ha asegurado el ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación de las cifras de fallecidos en accidente de carretera correspondiente a 2025, ejercicio en el que perdieron la vida 103 peatones, casi el 10 % de las 1119 víctimas mortales.

El ministro ha señalado que "un número importante de estos casos" de atropello sucedieron al salir de su turismo por distintas razones, muy a menudo para colocar los triángulos. Se estima que son 25 los fallecidos cada año arrollados cuando señalizaban una avería o accidente. "Todas y todos los que hemos bajado del coche para colocar un triángulo sabemos el peligro que entraña hacerlo", ha considerado el titular de Interior que ha defendido como "imprescindible" la adopción desde hace años de medidas que frenen este incremento de muertes.

En este sentido, ha enfatizado que se ha apostado por la V-16, convencido de que ayudará a reducir esta mortalidad por varias razones: evita el riesgo que supone bajar del vehículo; incorpora iluminación visible a un kilómetro de distancia y se integra en el sistema de vehículo conectado para hacer llegar información de la incidencia a los navegadores de los vehículos que circulan por esa carretera, y a las pantallas y paneles de información variable.



El ministro ha defendido que España es la primera en implantar esta medida, pero ya algunos países europeos están a la espera del resultado de la iniciativa española.