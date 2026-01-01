La baliza V-16 es obligatoria desde hoy: cómo usarla y evitar multas
Desde hoy la baliza V-16 es un elemento obligatorio en turismos, furgonetas, autobuses, camiones y vehículos mixtos, sustituyendo a los tradicionales triángulos de preseñalización. Su objetivo es aumentar la seguridad en carretera, evitando que los ocupantes tengan que abandonar el vehículo para señalizar averías o accidentes.
El dispositivo debe estar homologado por IDIADA o LCOE, guardado cargado en la guantera o un lugar accesible, y colocarse en lo más alto del vehículo cuando se encienda. La baliza emite luz y transmite automáticamente la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0, información que podrán recibir otros conductores a través de navegadores, aplicaciones o paneles de mensaje variable.
No llevar la baliza o usar un modelo no homologado acarrea una sanción leve de 80 euros, la misma que la de los triángulos de emergencia. Sin embargo, desde la DGT insisten en que “no hay vocación de multar”.
Además, las balizas geolocalizadas garantizan privacidad total: la posición se transmite de forma anónima y solo cuando se enciende el dispositivo por una emergencia. Mientras permanece apagada, no emite señal ni realiza seguimiento del vehículo.
Te puede interesar
Desaparecido un hombre de 68 años en Olite, tras salir a pasear desde una residencia de mayores
La Policía Foral inició la búsqueda la tarde del 31 de diciembre, a la que se han sumado hoy diferentes equipos operativos.
Muere un montañero atrapado por un alud en Huesca
La Guardia Civil ha rescatado el cadáver del hombre de 54 años, vecino de Zaragoza, sepultado la tarde de este miércoles por un alud en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa, en el Pirineo de Huesca.
El sorteo Extra de Navidad de la ONCE deja 2 millones en Bilbao e Irun
Los premios se han vendido en quioscos de la calle Castaños en Bilbao y el Paseo de Colón en Irun. El primer premio ha repartido más de 20 millones en todo el Estado.
Detenido un hombre tras agredir con un cuchillo al responsable de un bar de Bergara
La agresión se ha producido cuando la víctima se ha negado a servirle, pues tenía prohibido el acceso a su local por protagonizar diversos incidentes. Tras forcejear con el agresor ha sufrido un corte en una mano.
Las familias monomarentales vascas pueden ya acreditarse con un certificado digital
Este certificado les permitirá acceder a los beneficios y ayudas de las distintas instituciones vascas. El Gobierno Vasco estima que podrán beneficiarse unas 21 000 familias, el 80 % mujeres y en su mayoría con más dificultades de conciliación que las encabezadas por dos personas.
A pesar del frío, han sido muchos los que han comenzado el año subiendo al monte
Como ya es tradición, han sido muchas las personas que han empezado el año subiendo al monte. En la cima les esperaba un caldo caliente o una copa de champán.
La Ertzaintza entrega a una ONG de Gambia material incautado en una operación policial en Álava
Se trata de ropa, calzado y grifos, unos artículos que se encontraban en perfecto estado y que no han sido reclamados. Durante la operación policial, desarrollada en 2020, se detuvo a seis personas acusadas de robar en remolques de camiones en tránsito por Álava.
Fallece un motorista de 24 años al chocar con un turismo en Hernani
El accidente ha ocurrido poco antes de las nueve de la noche, en la carretera GI-2132, a su paso por Hernani, donde por causas que se desconocen han chocado los dos vehículos. La Ertzaintza ha pedido la colaboración de testigos.
Detenido un hombre en Madrid por el presunto homicidio de una mujer en la madrugada del 31 de diciembre
La mujer ha sido hallada precipitada este misma noche.