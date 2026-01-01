La baliza V-16 es obligatoria desde hoy: cómo usarla y evitar multas

Desde hoy la baliza V-16 es un elemento obligatorio en turismos, furgonetas, autobuses, camiones y vehículos mixtos, sustituyendo a los tradicionales triángulos de preseñalización. Su objetivo es aumentar la seguridad en carretera, evitando que los ocupantes tengan que abandonar el vehículo para señalizar averías o accidentes.

El dispositivo debe estar homologado por IDIADA o LCOE, guardado cargado en la guantera o un lugar accesible, y colocarse en lo más alto del vehículo cuando se encienda. La baliza emite luz y transmite automáticamente la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0, información que podrán recibir otros conductores a través de navegadores, aplicaciones o paneles de mensaje variable.

No llevar la baliza o usar un modelo no homologado acarrea una sanción leve de 80 euros, la misma que la de los triángulos de emergencia. Sin embargo, desde la DGT insisten en que “no hay vocación de multar”.

Además, las balizas geolocalizadas garantizan privacidad total: la posición se transmite de forma anónima y solo cuando se enciende el dispositivo por una emergencia. Mientras permanece apagada, no emite señal ni realiza seguimiento del vehículo.