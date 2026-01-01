TRAFIKO-ISTRIPUAK
V-16 baliza gaurtik aurrera derrigorrezkoa da: nola erabili eta nola saihestu isunak

Ibilgailu guztiek baliza homologatua eraman behar dute gaurtik aurrera; baliza horrek triangeluak ordezkatzen ditu, eta ibilgailuaren kokapena DGTri bidaltzen dio.

Un conductor coloca una baliza de emergencias. La obligatoriedad de contar con una baliza V16 en cada vehículo desde el 1 de enero ha multiplicado las oferta de estos dispositivos y una empresa familiar de Gernika ha presentado un modelo homologado pero con una luz mucho más potente que las convencionales y con hasta dos horas y media de batería.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gaurtik aurrera, V-16 baliza nahitaezko elementu bihurtu da turismoetan, furgonetetan, autobusetan, kamioietan eta ibilgailu mistoetan, ohiko aurre-seinaleztapeneko triangeluak ordezkatzeko. Helburua da errepideetako segurtasuna areagotzea, bidaiariek ibilgailua utzi beharrik izan ez dezaten matxurak edo istripuak seinaleztatzeko.

Gailuak IDIADA edo LCOEren homologazioa izan behar du, guanteran edo erraz iristeko lekuren batean kargatuta egon behar du, eta pizten denean, ibilgailuaren goiko partean jarri behar da. Balizak argia igortzen du eta automatikoki ibilgailuaren kokapen zehatza DGT 3.0 plataformara transmititzen du. Informazio hori beste gidari batzuek jaso ahal izango dute nabigatzaileen, aplikazioen edo mezu aldakorreko panelen bidez.

Baliza ez eramateak edo homologatu gabeko modelo bat erabiltzeak 80 euroko zigor arina dakar, larrialdiko triangeluen zigor bera. Hala ere, DGTtik azpimarratu dute “ez dagoela isuna jartzeko bokaziorik”.

Gainera, baliza geolokalizatuek erabateko pribatutasuna bermatzen dute: posizioa modu anonimoan transmititzen da, eta gailua larrialdi batengatik pizten denean bakarrik. Itzalita dagoen bitartean, ez du seinalerik egiten eta ez du ibilgailuaren jarraipenik egiten.

