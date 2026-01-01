V-16 baliza gaurtik aurrera derrigorrezkoa da: nola erabili eta nola saihestu isunak
Ibilgailu guztiek baliza homologatua eraman behar dute gaurtik aurrera; baliza horrek triangeluak ordezkatzen ditu, eta ibilgailuaren kokapena DGTri bidaltzen dio.
Gaurtik aurrera, V-16 baliza nahitaezko elementu bihurtu da turismoetan, furgonetetan, autobusetan, kamioietan eta ibilgailu mistoetan, ohiko aurre-seinaleztapeneko triangeluak ordezkatzeko. Helburua da errepideetako segurtasuna areagotzea, bidaiariek ibilgailua utzi beharrik izan ez dezaten matxurak edo istripuak seinaleztatzeko.
Gailuak IDIADA edo LCOEren homologazioa izan behar du, guanteran edo erraz iristeko lekuren batean kargatuta egon behar du, eta pizten denean, ibilgailuaren goiko partean jarri behar da. Balizak argia igortzen du eta automatikoki ibilgailuaren kokapen zehatza DGT 3.0 plataformara transmititzen du. Informazio hori beste gidari batzuek jaso ahal izango dute nabigatzaileen, aplikazioen edo mezu aldakorreko panelen bidez.
Baliza ez eramateak edo homologatu gabeko modelo bat erabiltzeak 80 euroko zigor arina dakar, larrialdiko triangeluen zigor bera. Hala ere, DGTtik azpimarratu dute “ez dagoela isuna jartzeko bokaziorik”.
Gainera, baliza geolokalizatuek erabateko pribatutasuna bermatzen dute: posizioa modu anonimoan transmititzen da, eta gailua larrialdi batengatik pizten denean bakarrik. Itzalita dagoen bitartean, ez du seinalerik egiten eta ez du ibilgailuaren jarraipenik egiten.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat atxilotu dute Bergarako taberna bateko arduradunari labanaz eraso egitea leporatuta
Antza denez, biktimak kontsumizio bat zerbitzatzeari uko egin dio eta lokalera sartzeko debekua zuela ohartarazi dionean gertatu da erasoa.
Indarrean sartu da guraso bakarreko familien ziurtagiri digitala EAEn
Ziurtagiri horri esker, guraso bakarreko familiek euskal erakundeen dirulaguntzak eskuratu ahal izango dituzte. Jaurlaritzaren arabera, 21.000 familia inguruk jaso ahal izango dute akreditazio hori, horietatik % 80k emakumeek.
Asko izan dira urtea mendira joanez hasi dutenak hotzari aurre eginez
Ohitura denez, jende askok hasi du urtea mendira igotzen, eta gailurrean salda bero bat edo xanpain kopa bat zuten zain.
Ertzaintzak operazio batean konfiskatutako materiala eman dio Gambiako GKE bati
Egoera onean eta inork erreklamatu ez dituen arropak, oinetakoak eta txorrotak dira. 2020an egindako polizia-operazioan, sei pertsona atxilotu zituzten, Arabatik igarotzen ziren kamioien atoietan lapurtzea egotzita.
24 urteko motor-gidari bat hil da Hernanin, auto baten kontra talka eginda
Istripua gaueko bederatziak baino lehentxeago gertatu da, GI-2132 errepidean, Hernani parean. Oraindik argitzeke dauden arrazoiak tarteko, bi ibilgailuek talka egin dute. Ertzaintzak lekukoen laguntza eskatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko.
Gizon bat atxilotu dute Madrilen, abenduaren 31ko goizaldean emakume bat hiltzea egotzita
Emakumea amilduta aurkitu dute bart bertan.
Urtezahar gauean suteak piztu dira Bizkaiko eta Arabako edukiontzietan, kalte handirik eragin gabe
Suhiltzaileek Algortan eta Gasteizko hainbat puntutan esku hartu dute pirotekniarekin zerikusia izan duten suak direla eta.
Iruñean mozorrotuta esan diote agur 2025ari
Toki askotan Urtezahar gaua jantzi dotoreekin eta afari formalekin lotzen den bitartean, Nafarroako hiriburuan kalera mozorrotuta irteten dira. Ohitura horrek abenduaren 31n hiria sormen eta umorez betetako desfile inprobisatu bihurtzen du.
Hainbat edukiontzik su hartu dute Algortan, Gabon Zahar gaueko pirotekniagatik
Suhiltzaileek Algortan (Bizkaia) esku hartu dute gaur goizaldean, Gabon Zahar gauean material piroteknikoa erabiltzeagatik hainbat edukiontzitan piztutako sutea itzaltzeko.