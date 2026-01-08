BIDE-SEGURTASUNA
"Arrazoizko tarte batean" ez da isunik jarriko V-16 baliza ez erabiltzeagatik

Espainiako Gobernuko Barne ministroaren hitzetan, bidaiarien "bizitzak salbatzea" da neurri berriaren helburua, eta ez  gidariak "zigortzea eta dirua biltzea". Horregatik, egokitzeko denbora emango dutela jakinarazi du. 

BILBAO, 04/12/2025.- Baliza V-16 con tarjeta Sim. La señal luminosa V-16, que reemplaza a los tradicionales triángulos de emergencia y que estará conectada a la Dirección General de Tráfico (DGT), será obligatoria desde el 1 de enero, una medida que busca reducir el riesgo de atropellos y que supondrá un coste para conductores profesionales y empresas transportistas. EFE/Luis Tejido
Artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

