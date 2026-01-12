PATINETES ELÉCTRICOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Manipular patinetes: una práctica habitual con un gran riesgo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Patineteak manipulatzea: arrisku ugari dituen ohiko jardunbidea
author image

EITB

Última actualización

Ultimamente, se han producido incendios a raíz de la explosión de la batería de un patinete eléctrico. Expertos en la materia aseguran que son muchos los usuarios que deciden manipular los patinetes y que muchos lo hacen en casa, sin ser verdaderamente expertos en ello, con el consiguiente riesgo de explosión o incendio.

Tráfico Sociedad

Te puede interesar

Barbie autista
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mattel lanza la muñeca Barbie autista que refleja el mundo que ven los niños con este trastorno

La muñeca cuenta con articulación en los codos y las muñecas para representar movimientos o comportamientos repetitivos, como el aleteo de manos. Está diseñada con la mirada ligeramente desviada, una tableta que muestra aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa basadas en símbolos, y un "fidget spinner" rosa, un tipo de juguete que ayuda a reducir el estrés y mejora la concentración.
Cargar más
Publicidad
X