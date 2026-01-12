Manipular patinetes: una práctica habitual con un gran riesgo
Ultimamente, se han producido incendios a raíz de la explosión de la batería de un patinete eléctrico. Expertos en la materia aseguran que son muchos los usuarios que deciden manipular los patinetes y que muchos lo hacen en casa, sin ser verdaderamente expertos en ello, con el consiguiente riesgo de explosión o incendio.
