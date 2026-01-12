PATINETE ELEKTRIKOAK
Patineteak manipulatzea: arrisku ugari dituen ohiko jardunbidea

18:00 - 20:00
EITB

Azken aldian sarritan gertatu dira patineteen baterien ondorioz sortutako suteak. Baina zergatik hartzen dute su? Adituek diote kasu askotan patinete horiek manipulatuta daudelako izaten dela.

Trafikoa Gizartea

