Patineteak manipulatzea: arrisku ugari dituen ohiko jardunbidea
Azken aldian sarritan gertatu dira patineteen baterien ondorioz sortutako suteak. Baina zergatik hartzen dute su? Adituek diote kasu askotan patinete horiek manipulatuta daudelako izaten dela.
Zure interesekoa izan daiteke
Gripeak eragindako ospitaleratzeen kopurua % 30 baino gehiago jaitsi da EAEn
Kanpaina hasi zenetik, 17.465 gripe-kasu erregistratu dira guztira Osakidetzaren ospitaleetan, eta 2.274 ospitalizazio eta 74 ZIUko ingresu izan dira.
Auzitegi Nazionalak itzalaldiaren auzia artxibatu du, sabotaje terroristaren "gutxieneko zantzurik" ez dagoelako
Epaileak baztertu egin du "ikertutako gertakarien jatorria terrorismo informatikoko ekintza batean" egotea.
Metro Bilbaok konpondu du Santutxu eta Basarrate arteko arazoa eta atzerapenak gutxitzen ari dira
Santutxuko eta Basarrateko geltokien arteko arazo teknikoak direla eta, atzerapenak izan dira, oro har.
Auto batean piztutako sutea etxebizitza baten linea elektrikora iritsi da, Buñuelen, eta hainbat leherketa eragin ditu
Tuterako suhiltzaileak Buñuelera joan behar izan dira gaur goizaldean, ibilgailu batean piztutako sutea itzaltzeko. Suak ondoko etxebizitza baten aurrealdeko txirikorda elektrikoa harrapatu du, eta hainbat leherketa eragin ditu.
Mattelek Barbie autista aurkeztu du, nahasmendu hori duten haurrek ikusten duten mundua islatzen duen panpina
Panpinak artikulazioak ditu ukondoetan eta eskumuturretan, nahasmendu hori duten pertsonek egiten dituzten mugimendu eta portaera errepikakorrak irudikatzeko. Begirada apur bat desbideratua du, sinboloetan oinarritutako komunikazio aplikazioak erakusten dituen tableta bat darama esku batean eta estresa murrizten eta kontzentrazioa hobetzen laguntzen duen fidget spinner arrosa, bestean.
Espetxean sartu dituzte kilo bat kokainarekin Donostian atxilotutako hiru pertsonak
Ertzaintzak adierazi duenez, horietako batek kokaina irentsi egin zuen, kapsulatan sartuta, droga Brasildik Gipuzkoako hiriburura ekartzeko asmoz.
Pertsona bat zauritu da eta ilarak sortu dira Txorierriko igarobidearen inguruan, Lezama parean, istripu bat dela eta
Ezbeharra 08:20an gertatu da, BI-30 errepidean, Barakaldorako noranzkoan.
Epaileak espetxera bidali du Iruñean emakume bat labanaz zauritu zuen 84 urteko gizona
Erasoa ostiralean gertatu zen, Arrotxapea auzoan, eta zerbitzuz kanpo zegoen foruzain batek geldiarazi zuen gizona. Larri zauritu zuen emakumea.
Ikusmin handia abuztuaren 12ko eklipse osoa dela eta
Ilargia pixkanaka hasiko da eguzkia estaltzen, 19:30 aldera, eta unerik gorena 20:27 eta 20:28 bitartean izango da gurean. Jende askok ez du fenomeno hori galdu nahi, eta Nafarroa hegoaldeko ostatuak gainezka daude egun horretarako.