Solucionadas las retenciones en la A-8 en Bilbao hacia Irun, tras un accidente ocurrido esta mañana
Un accidente registrado a las 07:20 horas en la A-8 a la altura de Arrigorriaga ha complicado el tráfico esta mañana y se han registrado colas de hasta 7 kilómetros. También se han solucionado los problemas en Txorierri, después de las retenciones tras un accidente en Lezama en sentido Rontegi.
Las retenciones generadas tras el accidente de la A-8 en Arrigorriaga ya han finalizado y la situación ha vuelto a la normalidad en este punto, no así en Lezama, en Txorierri, donde hay retenciones en la zona, hacia Rontegi.
En torno a las 07:20 horas se ha producido un accidente en la A-8 a la altura de Arrigorriaga y en sentido Irun que ha obligado a cortar un carril, lo que ha generado retenciones de hasta 7 kilómetros.
Pasadas las 08:00 horas se ha conseguido retirar el coche y abrir el carril derecho, pero debido al tráfico denso, las reteciones no se han solucionado hasta las 21:00 horas.
También se ha registrado un segundo accidente, en este caso en Txorierri, en la carretera BI-30 a su paso por Lezama y en dirección a Bilbao, que ha obligado a cortar dos carriles, provocando retenciones de hasta dos kilómetros. La situación se ha solucionado ya también en ese punto.
