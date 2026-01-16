Tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Solucionadas las retenciones en la A-8 en Bilbao hacia Irun, tras un accidente ocurrido esta mañana

Un accidente registrado a las 07:20 horas en la A-8 a la altura de Arrigorriaga ha complicado el tráfico esta mañana y se han registrado colas de hasta 7 kilómetros. También se han solucionado los problemas en Txorierri, después de las retenciones tras un accidente en Lezama en sentido Rontegi.

AP-8
Euskaraz irakurri: Amaitu dira auto-ilarak A-8an Arrigorriagan, istripu batek goiza konplikatu ostean
author image

EITB

Última actualización

Las retenciones generadas tras el accidente de la A-8 en Arrigorriaga ya han finalizado y la situación ha vuelto a la normalidad en este punto, no así en Lezama, en Txorierri, donde hay retenciones en la zona, hacia Rontegi.

En torno a las 07:20 horas se ha producido un accidente en la A-8 a la altura de Arrigorriaga y en sentido Irun que ha obligado a cortar un carril, lo que ha generado retenciones de hasta 7 kilómetros. 

Pasadas las 08:00 horas se ha conseguido retirar el coche y abrir el carril derecho, pero debido al tráfico denso, las reteciones no se han solucionado hasta las 21:00 horas. 

También se ha registrado un segundo accidente, en este caso en Txorierri, en la carretera BI-30 a su paso por Lezama y en dirección a Bilbao, que ha obligado a cortar dos carriles, provocando retenciones de hasta dos kilómetros. La situación se ha solucionado ya también en ese punto. 

 

Accidentes de Tráfico Tráfico Sociedad

Te puede interesar

Víctimas de abusos en Maristas de Pamplona
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Víctimas de abusos en el colegio Maristas de Pamplona rompen su silencio y denuncian las "barbaridades" sufridas

A pesar de que piensan que "no hay dinero en el mundo para poder pagar la barbaridad que nos hicieron a nosotros cuando éramos unos niños", las indemnizaciones que les han concedido los Maristas, ha denunciado Marcos Leyún, presidente de AVIPIREN, "no llegan a una tercera parte de las indemnizaciones equivalentes en abusos de otras congregaciones". 
Cargar más
Publicidad
X