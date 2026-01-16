Solucionadas las retenciones en la A-8 en Bilbao hacia Irun, tras un accidente ocurrido esta mañana

Las retenciones generadas tras el accidente de la A-8 en Arrigorriaga ya han finalizado y la situación ha vuelto a la normalidad en este punto, no así en Lezama, en Txorierri, donde hay retenciones en la zona, hacia Rontegi.

En torno a las 07:20 horas se ha producido un accidente en la A-8 a la altura de Arrigorriaga y en sentido Irun que ha obligado a cortar un carril, lo que ha generado retenciones de hasta 7 kilómetros.

Pasadas las 08:00 horas se ha conseguido retirar el coche y abrir el carril derecho, pero debido al tráfico denso, las reteciones no se han solucionado hasta las 21:00 horas.

También se ha registrado un segundo accidente, en este caso en Txorierri, en la carretera BI-30 a su paso por Lezama y en dirección a Bilbao, que ha obligado a cortar dos carriles, provocando retenciones de hasta dos kilómetros. La situación se ha solucionado ya también en ese punto.