Diez personas trasladadas por inhalación de humo en el incendio de una lonja en Vitoria-Gasteiz

Diez personas han sido trasladadas al hospital Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz al haberse visto afectadas por inhalación de humo en el incendio declarado en una lonja de la capital alavesa.

El incendio se ha iniciado, por causas que se están investigando, a las ocho y media de la mañana de este domingo, ha informado la Ertzaintza.

En el lugar se ha acumulado una gran cantidad de humo, y hasta el mismo se han desplazado dotaciones de la Policía Local, Ertzaintza, Bomberos y servicios sanitarios. Las diez personas que se encontraban en el interior de la lonja han sido trasladadas al hospital.