Fallece el conductor de un turismo tras chocar contra un camión en Amorebieta

El conductor de un turismo ha perdido la vida este martes en Amorebieta (Bizkaia), tras chocar contra un camión, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El accidente se ha registrado a las 13:50 horas en la carretera Bi-3334, a su paso por la localidad vizcaína de Amorebieta, sentido Bilbao. Un coche y un camión han chocado entre sí y, como consecuencia, el conductor del turismo ha fallecido.