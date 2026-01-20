TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece el conductor de un turismo tras chocar contra un camión en Amorebieta

El accidente ha tenido lugar a las 13:50 horas en la carretera Bi-3334, en sentido Bilbao.
Euskaraz irakurri: Pertsona bat hil da Zornotzan, auto baten eta kamioi baten arteko istripuan
author image

EITB

Última actualización

El conductor de un turismo ha perdido la vida este martes en Amorebieta (Bizkaia), tras chocar contra un camión, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El accidente se ha registrado a las 13:50 horas en la carretera Bi-3334, a su paso por la localidad vizcaína de Amorebieta, sentido Bilbao. Un coche y un camión han chocado entre sí y, como consecuencia, el conductor del turismo ha fallecido.

Titulares de Hoy Amorebieta-Etxano Accidentes de Tráfico Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

SAN SEBASTIÁN, 19/01/2026.- Izada a medianoche de la bandera de San Sebastián, que da inicio a la fiesta grande de la capital guipuzcoana en la que durante 24 horas 23.000 donostiarras de 167 tamborradas y 5.500 escolares llevarán la música a todos los rincones de la ciudad y el tenor Xabier Anduaga recibirá el Tambor de Oro 2026. EFE/Javier Etxezarreta ***POOL***
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Emocionante 'Marcha de San Sebastián' en la izada de bandera, con el tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro, y el Orfeón Donostiarra

La izada de la bandera de San Sebastián ha dado inicio a la tradicional Tamborrada, que cumple 100 años de historia y dejará 24 horas de fiesta ininterrumpidas en la capital guipuzcoana. En esta imprescindible cita para los donostiarras, el tenor Xabier Anduaga ha interpretado la Marcha de San Sebastián, que ha acompañado a Jon Isausti en su primera izada como alcalde. La tamborrada de Gaztelubide, junto a más de un centenar de integrantes de otras tamborradas, se han congregado en la Plaza de la Constitución para dar el pistoletazo de salida a la tradicional Tamborrada de San Sebastián.
GRAFCAV8731. BILBAO, 19/01/2026.-La consejera de educación María Begoña Pedrosa este lunes durante su intervención en el acto de Estrategia Formación Profesional Euskadi 2030.EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Euskadi destinará 340 millones hasta 2030 a una FP más inclusiva y conectada con la empresa

Bajo el lema "Una Formación Profesional al servicio de las personas y la sociedad", la estrategia dada a conocer este lunes se enmarca en cinco ejes, con 20 objetivos estratégicos y 37 acciones, según ha desgranado la consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa.  Euskadi cuenta en la actualidad con 51 600 estudiantes inscritos, con un incremento en la matriculación de un 33 % en los últimos diez años.

Cargar más
Publicidad
X