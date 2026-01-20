TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

67 urteko gizon bat hil da Zornotzan, auto baten eta kamioi baten arteko istripuan

Autoaren gidaria da hildakoa. 13:50ean gertatu da istripua, Bi-3334 errepidean, Bilborako noranzkoan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

67 urteko gizon bat hil da Zornotzan izan den trafiko-istripu batean. Auto batek eta kamioi batek elkarren kontra jo dute, eta kolpearen ondorioz, autoaren gidaria tokian bertan zendu da. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, 13:50ean izan da ezbeharra, Bi-3334 errepidean, Bilborako noranzkoan. 

Ertzaintzak ikerketa abiatu du, gertatutakoa argitzeko. 

Errepidea itxita egon da, harik eta istripua izan duten ibilgailuak erretiratu dituzten arte. 

Eguneko Titularrak Zornotza Trafiko Istripuak Bizkaia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

SAN SEBASTIÁN, 19/01/2026.- Izada a medianoche de la bandera de San Sebastián, que da inicio a la fiesta grande de la capital guipuzcoana en la que durante 24 horas 23.000 donostiarras de 167 tamborradas y 5.500 escolares llevarán la música a todos los rincones de la ciudad y el tenor Xabier Anduaga recibirá el Tambor de Oro 2026. EFE/Javier Etxezarreta ***POOL***
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

San Sebastian martxa hunkigarria bandera igoeran, Xabier Anduaga tenorrarekin eta Donostiako Orfeoiarekin

Donostiako banderaren igoerak hasiera eman dio aurten 100 urte betetzen dituen danborrada tradizionalari, eta 24 orduko etenik gabeko festa utziko du Gipuzkoako hiriburuan. Donostiarrentzat ezinbesteko hitzorduan, Xabier Anduaga tenorrak San Sebastian martxa interpretatu du. Jon Isaustik, bere aldetik, alkate gisa egin duen lehen igoera izan da. Gaztelubideko danborrada, beste danborrada batzuetako ehun kide baino gehiagorekin batera, Konstituzio plazan bildu da, Donostiako danborrada tradizionalari hasiera emateko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X