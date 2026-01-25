Fallece una persona en Tudela en el incendio de la furgoneta en la que vivía

Una persona ha fallecido este domingo en Tudela en un incendio de la furgoneta que utilizaba como vivienda, ha informado la Policía Foral.

La policía judicial investiga las causas del incendio y la identidad de la persona fallecida.



Al lugar han acudido patrullas de protección y atención ciudadana y grupo de policía judicial de la comisaría de Tudela, así como los Bomberos de Navarra.