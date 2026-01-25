NAFARROA
Pertsona bat hil da Tuteran, bizi zen furgonetan piztutako sutean

Pertsona bat hil da igande honetan Tuteran, etxebizitza gisa erabiltzen zuen furgonetan piztutako sutean, Foruzaingoak jakitera eman duenez.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Polizia judiziala ikertzen ari da sutearen nondik norakoak, eta hildakoa nor den.

Tuterako komisaldegiko agenteak bertaratu dira sutea gertatu den lekuan, suhiltzaileekin batera.

Tutera Suteak Gizartea

