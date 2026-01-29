ACCIDENTE DE TREN
Huelva acoge la misa funeral por las 45 víctimas mortales de Adamuz

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Adamuzeko 45 hildakoen aldeko hileta elizkizuna, Huelvan
EITB

La celebración religiosa ha estado presidida por los reyes de España y cooficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal y el obispo de Huelva. 

