Largas colas en los consulados del Estado para pedir el certificado de antecedentes

GRAFCAT7440. BARCELONA, 29/01/2026.- El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno central ha provocado largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona, a donde numerosas personas acuden para poder disponer de los papeles previos que se requieren para inicio los trámites. EFE/Marta Pérez
Euskaraz irakurri: Aurrekarien ziurtagiria eskatzeko ilara luzeak sortu dira egunotan Estatuko kontsulatuetan
Al hilo de la regulación de personas migrantes anunciada esta semana, estos días se han formado largas colas en varios consulados del Estado. El caso más llamativo lo están teniendo en Barcelona. Docenas de personas paquistaníes se han agolpado ante el consulado para pedir un certificado de antecedentes para empezar el proceso de regularización.

