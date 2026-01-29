Largas colas en los consulados del Estado para pedir el certificado de antecedentes

El pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha debatido este jueves una proposición del PP que apostaba por hacer pública la nacionalidad de los arrestados y otra de Elkarrekin Bilbao que reclamaba evitarlo. En su lugar se ha aprobado una enmienda de modificación del equipo de gobierno (PNV-PSE) -apoyada por EH Bildu con el rechazo del PP y la abstención de Elkarrekin- que insta al equipo de gobierno a reforzar la política de seguridad y fortalecer la convivencia en el marco del pacto de seguridad.