Aurrekarien ziurtagiria eskatzeko ilara luzeak sortu dira egunotan Estatuko kontsulatuetan

GRAFCAT7440. BARCELONA, 29/01/2026.- El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno central ha provocado largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona, a donde numerosas personas acuden para poder disponer de los papeles previos que se requieren para inicio los trámites. EFE/Marta Pérez
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Aste honetan iragarritako migratzaileen erregulazioaren harira, egunotan ilara luzeak sortu dira Estatuko hamaika kontsulaturen aurrean. Kasu deigarriena Bartzelonan izaten ari dira. Pakistango dozenaka pertsona kontsulatuaren aurrean pilatu dira, aurrekarien ziurtagiria eskatzeko.

Migrazioa Bartzelona Espainiako gobernua Gizartea

