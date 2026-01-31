Dificultad para circular este sábado por varios puertos de montaña
El temporal de nieve de los últimos días está dificultando este sábado la circulación en varios puertos de montaña, especialmente en Álava y Navarra, por lo que se recomienda extremar la precaución al volante.
En algunos de estos puntos, como en Opakua o Isaba, es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno, mientras que otros permanecen vigilados ante la posibilidad de nuevas nevadas y la acumulación de hielo en la calzada.
Así, en puntos como Azazeta, Kurtzeta, Puerto de Herrera o Puerto de Orduña es necesario extremar la precaución para circular por su vía este sábado. Además, el Puerto de Bernedo se encuentra cerrado, ya que ha amanecido nevando, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
La carretera local NA-2012, a la altura de Otsagabia-Irati, permanece cerrada y sin servicio de vialidad invernal, al igual que la NA-2011, en Salazar. Asimismo, la NA-137 permanece cerrada por nieve en la calzada, desde el PK 55, y se debe prestar especial atención desde el PK 50, a la altura de Isaba, donde es obligatorio el uso de equipos invernales.
En este contexto, se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral, ante la posibilidad de rachas muy fuertes de viento en zonas altas del oeste durante las horas centrales del día.
De cara a las próximas horas, se activarán diversos avisos amarillos por meteorología adversa (riesgo marítimo-costero, viento, precipitaciones y tormentas, nevadas) en toda Euskal Herria. Además, las fuertes precipitaciones que se esperan en el noreste del territorio (norte de Navarra e Iparralde) harán activar la alerta naranja por lluvia.
