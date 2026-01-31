El ambiente inestable y el fuerte oleaje, protagonistas del fin de semana

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado este sábado (hasta las 18:00 horas) una alerta naranja por riesgo para la navegación ya que podrían generarse olas de más de 5 metros de altura. Además, la agencia francesa de meteorología, Meteofrance, ha emitido otra alerta naranja por lluvias en Iparralde (desde las 10:00 horas hasta el final del día), por la previsión de que se registren fuertes precipitaciones con acumulados de 40-60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Además, habrá activos otros 11 avisos amarillos por meteorología adversa (riesgo marítimo-costero, viento, precipitaciones y tormentas, nevadas) en toda Euskal Herria.



En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), el Gobierno Vasco ha emitido un total de seis avisos amarillos, además de la citada alerta naranja para la navegación. En concreto, las zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa estarán bajo aviso por viento hasta las 18:00 horas, ya que las rachas podrían superar los 100 km/h, especialmente en el litoral.

El resto de avisos corresponden al fuerte oleaje. La altura de ola significante se puede situar en torno a 4-5 metros, y el viento de componente oeste originará fuerte marejada a mar gruesa, con áreas de mar muy gruesa. Otro aviso amarillo (vigente hasta las 18:00 horas) advierte de salpicaduras y rociones en paseos y malecones. A partir de las 18:00 horas del sábado, la alerta naranja de riesgo para la navegación pasará a aviso amarillo, que se mantendrá vigente hasta el domingo a las 06:00 horas. Durante el mismo la altura de ola significante estará entre los 3,5 y los 5 metros. Por último, se activarán sendos avisos amarillos por impacto en la costa, coincidiendo con la pleamar: hoy, de 15:00 a 17:00 horas; y mañana, domingo, de 03:00 a 05:00 horas.

El lunes, 2 de febrero, el Departamento de Seguridad activará dos avisos amarillos por impacto en la costa coincidiendo con las pleamares. El primero estará vigente de 04:00 a 06:00 horas, con la primera pleamar y una marea estimada de 4,90 metros; y el segundo será de 16:00 a 18:00 horas, con la pleamar de la tarde, y una marea estimada de 4,71 metros.