PREVISIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El ambiente inestable y el fuerte oleaje, protagonistas del fin de semana

Este sábado de 06:00 a 18:00 horas estará activa la alerta naranja por riesgo para la navegación. Otra alerta naranja, esta vez por lluvias, estará en vigor en Iparralde, además de múltiples avisos amarillos por riesgo marítimo-costero, viento y nevadas en el Pirineo.
GRAFCAV7358. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.
La lluvia no dará tregua en la costa, donde habrá un fuerte oleaje. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Giro ezegonkorra eta olatu handiak protagonista asteburuan
author image

EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado este sábado (hasta las 18:00 horas) una alerta naranja por riesgo para la navegación ya que podrían generarse olas de más de 5 metros de altura. Además, la agencia francesa de meteorología, Meteofrance, ha emitido otra alerta naranja por lluvias en Iparralde (desde las 10:00 horas hasta el final del día), por la previsión de que se registren fuertes precipitaciones con acumulados de 40-60 litros por metro cuadrado en 12 horas. 

Además, habrá activos otros 11 avisos amarillos por meteorología adversa (riesgo marítimo-costero, viento, precipitaciones y tormentas, nevadas) en toda Euskal Herria. 

En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), el Gobierno Vasco ha emitido un total de seis avisos amarillos, además de la citada alerta naranja para la navegación. En concreto, las zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa estarán bajo aviso por viento hasta las 18:00 horas, ya que las rachas podrían superar los 100 km/h, especialmente en el litoral. 

El resto de avisos corresponden al fuerte oleaje. La altura de ola significante se puede situar en torno a 4-5 metros, y el viento de componente oeste originará fuerte marejada a mar gruesa, con áreas de mar muy gruesa. Otro aviso amarillo (vigente hasta las 18:00 horas) advierte de salpicaduras y rociones en paseos y malecones. A partir de las 18:00 horas del sábado, la alerta naranja de riesgo para la navegación pasará a aviso amarillo, que se mantendrá vigente hasta el domingo a las 06:00 horas. Durante el mismo la altura de ola significante estará entre los 3,5 y los 5 metros. Por último, se activarán sendos avisos amarillos por impacto en la costa, coincidiendo con la pleamar: hoy, de 15:00 a 17:00 horas; y mañana, domingo, de 03:00 a 05:00 horas. 

El lunes, 2 de febrero, el Departamento de Seguridad activará dos avisos amarillos por impacto en la costa coincidiendo con las pleamares. El primero estará vigente de 04:00 a 06:00 horas, con la primera pleamar y una marea estimada de 4,90 metros; y el segundo será de 16:00 a 18:00 horas, con la pleamar de la tarde, y una marea estimada de 4,71 metros.

Alerta naranja por lluvia en Iparralde

Las fuertes precipitaciones que se esperan en el noreste del territorio (norte de Navarra e Iparralde) harán activar la alerta naranja por lluvia en el Departamento de Pirineos Atlánticos desde las 10:00 hasta medianoche. Se esperan acumulados de entre 40 y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. En Navarra, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido dos avisos amarillos por lluvia para la Vertiente Cantábrica de la Comunidad Foral (desde las 06:00 hasta las 18:00 horas) por acumulados de 40 litros en 12 horas y 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, habrá activo otro aviso amarillo por nevadas en el Pirineo: la cota de nieve se situará en 800-900 y se prevén acumulados de 5 cm a partir de esa altura. 

Por último, Iparralde tendrá activos hasta cinco avisos amarillos por viento, tormentas, nevadas, riesgo de aludes y fuerte oleaje. 

Alertas Meteorológicas Bizkaia Gipuzkoa Navarra Iparralde Eguraldia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X