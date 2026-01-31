Albiste da

Giro ezegonkorra eta olatu handiak nagusi, asteburuan

Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldea alertapean izango da 18:00ak arte, nabigaziorako arriskuagatik. Horrez gain, Ipar Euskal Herrian ere ezarri dute alerta laranja, euriagatik. Halaber, hainbat abisu hori egongo dira indarrean itsasaldeko arriskuagatik, haizeagatik eta elurragatik Pirinioetan.

GRAFCAV7358. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.

Giro bustia izango dute kostaldean, baita itsaso zakarra ere. Artxiboko argazkia: EFE

EITB

Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldea alertapean dago gaur, 18:00ak arte, 5 metroko olatuek nabigaziorako arriskua eragingo dutelako. Halaber, Meteofrance Frantziako meteorologia agentziak alerta laranja ezarri du euriagatik Ipar Euskal Herrian 10:00etatik gauerdira arte; lurraldearen zati horretan, zaparradak espero dira, eta 12 orduko epean 40-60 litro pilatu daitezke metro koadroko.

Horrez gain, hamaika abisu hori ezarriko dituzte Euskal Herri osoan muturreko eguraldiagatik, besteak beste itsasaldeko arriskua, prezipitazioak eta ekaitzak eta elurra izango baitira datozen orduotean kontuan izan beharrekoak. 

Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak sei abisu hori aktibatuko ditu gaur-biharretan, aipatutako alerta laranjaz gain. Zehazki, Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneak abisupean egongo dira 18:00ak arte, 100 km/h-rainoko ufadak espero baitira, bereziki kostaldean. 

Gainerako abisuak olatu handiak izateko arriskuagatik aktibatuko dituzte. Lehen ordu tartean, 4-5 metroko olatuak egongo dira, eta alerta laranja dagoen tartean, berriz, 5 metrotik gorakoak. Mendebaldeko haizeak indarra hartuko du, eta itsaski handia edo itsaso zakarra eragingo du. 18:00etatik aurrera, abisu horira jaitsiko dute alerta, eta igandeko 06:00ak arte egongo da indarrean, 3,5 eta 5 metro bitarteko olatuak izango direlako.

Halaber, beste bi abisu hori ezarriko dituzte kostaldean, olatu handiengatik: larunbatean, 15:00etatik 17:00etara, eta igandean, 03:00etatik 05:00etara.

Astelehenean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bi abisu hori ezarriko ditu kostaldean olatuen inpaktuagatik, itsasgoran. Lehena, 04:00-06:00etan egongo da indarrean, eta 4,90 metroko itsasgora espero da; bigarrena, 16:00etatik 18:00etara aktibatuko dute, eta itsasgora 4,71 metrora heltzea espero dute.

Alerta laranja euriagatik, Ipar Euskal Herrian

Euri-jasak aurreikusi dituzte Euskal Herriko ipar-ekialdean (Nafarroa iparraldea eta Ipar Euskal Herria), eta, hori dela eta, Meteofrancek alertapean jarriko ditu Pirinio Atlantikoak 10:00etatik gauerdira arte. Iragarpenaren arabera, 40-60 litro pilatu daitezke 12 orduan. Nafarroan, aldiz, abisu horia ezarri du Aemetek Foru Erkidegoko isurialde atlantikoan 06:00etatik 18:00etara; izan ere, metro koadroko 40 litro metatu daitezke 12 orduan, eta 15 litro, ordubetean. Gainera, Pirinioetan beste abisu bat egongo da elurragatik. Elur-maila 800-900 metroan kokatuko da, eta 5 cm-ko geruza pilatu daiteke hortik gora.

Azkenik, Ipar Euskal Herrian bost abisu hori aktibatuko ditu Meteofrancek haizeagatik, ekaitzengatik, elurragatik, elur-jausi arriskuagatik eta olatu handiengatik.

